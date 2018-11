Nicklas Bendtner var lørdag tilbage på træningsbanen for Rosenborg.

Men det var ikke angriberens form, der var i centrum i første omgang.

Det var derimod den dom han fik fredag eftermiddag i Københavns Byret. Adspurgt hvad han mener om den, lyder svaret fra angriberen:

»Jeg synes, det er et rimelig klart signal, hvad jeg tænker om det, siden jeg har anket dommen. Nu venter vi på udfaldet,« siger Nicklas Bendtner til norske Adresseavisen.

Nicklas Bendtner sammen med sin advokat Anders Nemeth. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nicklas Bendtner sammen med sin advokat Anders Nemeth. Foto: Martin Sylvest

Ellers havde den danske angriber ikke meget mere at sige, og han understreger, at sagen nu går 'som den skal' i retssystemet.

»Jeg har udtalt mig det, jeg skal på nuværende tidspunkt. Der kommer ikke noget godt ud af at snakke mere om det med pressen,« siger Nicklas Bendtner, der af sin advokat er blevet rådet til ikke at udtale sig mere. Han ville dog gerne svare på pressens sportslige spørgsmål efterfølgende.

Fredag blev Nicklas Bendtner idømt 50 dages ubetinget fængsel for en episode med en taxachauffør natten til den 9. september i år. Derudover skal han betale 11.300 kroner til chaufførens.

Efter nogle uoverensstemmelser mellem chaufføren, Nicklas Bendtner og fodboldspillerens kæreste Philine Roepstorff, valgte de to sidstnævnte at hoppe ud af taxaen. Det gjorde de uden at betale, da de mente, chaufføren havde snydt dem. Det fik chaufføren til at køre efter dem, kaste en genstand og råbe skældsord, hvorefter Nicklas Bendtner slog chaufføren i ansigtet. Chaufføren brækkede kæben og måtte efterfølgende opereres.

Presseopbuddet var kæmpe fredag foran Københavns Byret. Foto: Martin Sylvest Vis mere Presseopbuddet var kæmpe fredag foran Københavns Byret. Foto: Martin Sylvest

Fodboldspilleren er også tiltalt for at have sparket chaufføren i ansigtet, men det fremgik ikke tydeligt af videomaterialet i retten, om Nicklas Bendtner - der i klippet løftede benet - ramte ham i hovedet. Nicklas Bendtner har hele tiden nægtet sig skyldig i vold men i stedet forklaret, at det var selvforsvar, da han og kæresten mente, chaufføren opførte sig truende.

Nicklas Bendtners advokat Anders Nemeth sagde i retten, at de ankede dommen. Dermed er sagen ikke slut, og i stedet skal Nicklas Bendtner sammen med sin advokat også i Landsretten. Her håber de på frifindelse i sagen.

Nicklas Bendtners klub, Rosenborg, var efter dommen hurtige med en udmelding.

Han (Bendtner, red.) fortsætter i klubben. Vi tager afstand fra det, der er sket, os så tager vi vare på Bendtner,« sagde klubbens leder Tove Moe Dyrhaug til TV 2.

Nicklas Bendtner har tidligere undskyldt overfor Rosenborg. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Nicklas Bendtner har tidligere undskyldt overfor Rosenborg. Foto: TERJE PEDERSEN

Dommen får til gengæld konsekvens for Nicklas Bendtners virke på det danske landshold. Fodbolddirektør Peter Møller udtalte efter dommen, at man som voldsdømt ikke kan spille på landsholdet.

Til gengæld er der mulighed for, at Bendtner igen kan trække de rød-hvide farver over hovedet, når straffen er udstået. Hos DBU kan man nemlig godt spille, når man har udstået sin straf.

Også taxichaufføren var fredag i retten. Han var tiltalt for forsøg på vold, efter han kastede en genstand - der i retten blev beskrevet som både en tom dåse og en flaske - efter Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff.

Han blev dog frikendt, men hans arbejdsplads har efterfølgende udtalt, at de skal have en samtale med ham om opførslen den nat.