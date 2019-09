Nicklas Bendtner er som bekendt ny mand i FC København og kan glæde sig over, at Telia Parken fremover bliver hans hjemmebane i klubregi.

Angriberen har, når han har været dér med landsholdet, aldrig lagt skjul på, at nationalarenaen har en stor plads i hans fodboldhjerte, og i et interview med Canal 9 fortæller han nu om, at Telia Parken også er det sted, han for første gang oplevede gummiben.

Det skete i VM-kvalifkationskampen mod Polen 1. september 2017, da Nicklas Bendtner efter lang tids fravær på landsholdet fik comeback til stående ovationer fra en fyldt Telia Parken.

Den oplevelse stryger direkte ind som nummer et over de bedste oplevelser på hans nye, faste hjemmebane:

Nicklas Bendtner fik gummiben for første gang mod Polen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicklas Bendtner fik gummiben for første gang mod Polen. Foto: Nils Meilvang

»Nummer et er klart. da jeg kommer ind mod Polen. Selv om vi er foran 4-0 (den stod 3-0, red.), så var det min første kamp i rigtig lang tid, og den modtagelse, jeg fik, var helt magisk, og jeg oplevede nogle gummiben for første gang i mit liv, som var ret specielle,« siger Nicklas Bendtner og tilføjer:

»Det er en oplevelse, der står ud over alt andet.«

Nummer to:

»Så tror jeg, det er de to mål mod Italien, hvor jeg ikke var i mit livs bedste form, men alligevel var med til at gøre en forskel.«

Nicklas Bendtner kan få debut for FCK søndag. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicklas Bendtner kan få debut for FCK søndag. Foto: Nils Meilvang

»Det er så ærgerligt, at vi spiller 2-2, men den må du tage med Lars (Canal 9-ekspert Lars Jacobsen, red.), når det er, at du får snakket med ham,« lyder det fra Nicklas Bendtner, som har denne kamp som sin nummer tre:

»Tredje kamp er mod Portugal, hvor jeg scorer til 1-0, kampen ender 1-1. Så vidt jeg husker, er det med til at sikre os videre til øh... til EM... eller var det VM? (VM-kval i 2009, red.),« forklarer Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner må vente med at få debut i Telia Parken som FCK-spiller. Søndag er københavnerne nemlig på udebane mod Hobro.

Derefter venter FC Midtjylland i et vaskeægte topopgør i København.