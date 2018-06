Fakta Nicki Billes skandalesager

April 2014

Vi skal blot fire år tilbage for at finde fodboldspillerens seneste sag. Her blev han idømt 60 dages betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste for året før at have mod modsat sig politiets arbejde og udøvet vold mod en tjenestemand i funktion.

Helt konkret havde han her sparket til både parkeringsautomater og cykler i Indre København ved Pilestræde og blev efterfølgende mødt af politiets peberspray. Det fik ikke Nicki Bille til at følge med, der nægtede at lade sig anholde og derefter bed en politibetjent i armen.

September 2013

Året forinden blev han anholdt i Norge for gadeuorden og fik en bøde på knap 8000 kroner. Her skulle han ifølge det norske medie Adressa have smadret et glas, spyttet på en ansat og slået ud efter folk på natklubben Three Lions i Norge. Han var efterfølgende ude at undskylde for sit optrin.

»Jeg tager det fulde ansvar for det, som skete. Jeg var fuld, og jeg beklager rigtig meget. Både over for klubben, spillerne, politiet, supportere og alle, som har været involveret. Det er uacceptabelt opførsel fra min side, og det kommer ikke til at ske igen. Det lover jeg,« sagde Nicki Bille dengang til mediet Adressa.

Marts 2009

Her var der også tale om en voldsdom. Dengang fik han 40 dages betinget fængsel, og dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste. Den straf fik han for at have begået vold i trafikken, hvor han havde uddelt knytnæveslag.