Nicki Billes lillebror, Oliver, har svært ved at forstå det.

»Han har været så fucking fornuftig. Hvis der var en, der røg en smøg ved siden af ham, syntes han, det var fucking ulækkert. Og stoffer har han ikke taget.«

Ordene kommer i TV 2-dokumentaren 'Nicki Bille Brænder', som bliver sendt mandag aften. Her sætte broren ord på nogle af de sager, Nicki Bille har været igennem de sidste år.

Han har set sin bror gå fra at være en stjerne i dansk fodbold til at stjæle overskrifter for nogle helt andre ting.

Nicki Bille blev i første omgang kendt for at være fodboldspiller. De sidste år er det dog skandalesagerne, der har fyldt mest. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicki Bille blev i første omgang kendt for at være fodboldspiller. De sidste år er det dog skandalesagerne, der har fyldt mest. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Voldssager, en skudepisode og druk - sidstnævnte har Nicki Bille selv været åben omkring, og han har fortalt, hvordan alkohol blev en form for selvmedicinering, særligt da han var i udlandet.

De dårlige vaner tog han med hjem til Danmark, hvor lillebroren kunne se, hvordan storebroren ændrede sig fra at være den fornuftige, der ikke rørte stoffer, til at de blev en del af hans hverdag.

»Og så blev han bare et dumt svin lige pludselig fra det ene tidspunkt til det andet. Det kunne jeg slet ikke forstå. Jeg er skuffet. Jeg er rigtig skuffet. Det må jeg indrømme. Men jeg elsker ham, og jeg vil stå der altid. Det ved han også godt,« siger Oliver.

Sidste år var Nicki Bille for retten i København, hvor han var tiltalt for at have truet en mand med en luftpistol, at have givet en dørmand en knytnæve i hovedet og for at have en truet en sygeplejerske, da han var indlagt efter at være blevet skudt i armen med et haglgevær.

Han blev idømt fire måneders fængsel. En dom, han først ankede, men det droppede han i januar i år.

»Det kunne have været helt anderledes. Jeg ved godt, hvordan han har det, og hvordan han tænker, og han synes jo ikke, det er sjovt. Han har det jo ikke godt indeni, det ved jeg,« slår lillebroren fast.

Nicki Bille kunne i juli 2019 meddele, at han skulle spille for Ishøj IF. Et samarbejde, der dog nogle måneder senere blev ophævet, fordi angriberen ikke mødte op.

I juni 2020 kom det så frem, at Nicki Bille er en af de nye spillere på førsteholdet hos Sjællandsserie-klubben VB 1968, Værebro Boldklub. Det kan du læse mere om her.