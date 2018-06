20-årige Cecilie Overgaard kan ikke genkende billedet, der er blevet tegnet af den danske fodboldspiller Nicki Bille efter en episode udenfor en bar i Monaco.

Det fortæller den danske studerende til B.T. Sport. Cecilie Overgaard er veninden, der var med den 30-årige fodboldspiller i byen, og der er særligt en del af historien, der ifølge hende ikke passer.

»Det er virkelig vigtigt for mig at sige, at jeg hverken er blevet slået eller har fået taget kvælertag. Det er en stor anklage, også for mig. Det er virkelig grænseoverskridende,« siger Cecilie Overgaard om episoden, der fandt sted torsdag.

Ifølge det monegaskiske medie Monaco-Martin slog Nicki Bille en kvinde, som angiveligt forsøgte at stoppe ham, da han tog kvælertag på en dansk veninde foran en bar i fyrstedømmet.

Men det kvælertag fandt aldrig sted, siger Cecilie Overgaard, der dog bekræfter, at hun skændtes med fodboldspilleren. Hun kender Nicki Bille gennem fælles venner, og den 20-årige studerende mener, at hele episoden er blevet kørt for voldsomt op.

»Jeg står ude på gaden og skændes med Nicki. Jeg husker ikke over hvad, vi var fulde. Så kommer pigen forbi og spørger, om jeg er okay, fordi vi står og råber lidt af hinanden, men der var intet voldeligt over det overhovedet. Jeg siger, at jeg har det helt fint. Det siger Nicki også. Så blev hun stående og kiggede på os, og jeg bad hende om at gå, for det var min og Nickis sag. Hun blev stående og var flabet på en virkelig underlig måde og ville ikke gå. Jeg tror, det var det, der trickede Nicki, som skubber hende i ryggen, og det var det« fortæller Cecilie Overgaard.

Nicki Bille har tidligere tørnet ud for Esbjerg. Foto: Henning Bagger Vis mere Nicki Bille har tidligere tørnet ud for Esbjerg. Foto: Henning Bagger

Dog mener hun også, at der er tale om vold i forhold til pigen - som ingen af dem kender - da hun fik et blåt mærke, men Cecilie Overgaard føler, at historien udover det er blevet kørt alt for meget op.

Efter episoden fortæller Cecilie Overgaard, at hun og Nicki Bille gik, men at politiet kom kort tid efter. Hun kan ikke huske, om pigen der blev skubbet af Nicki Bille faldt.

Nu siger du, du var meget beruset. Kunne det tænkes, at du husker det mindre voldsomt, end det reelt var?



»Nej. For hvis han havde taget kvælertag på mig eller slået mig, havde jeg jo haft mærker på kroppen,« siger Cecilie Overgaard.

Nu tænker jeg også i forhold til den anden pige – om det måske var et hårdere slag eller skub, end du husker det?



»Det ved jeg ikke. Jeg ser det overhovedet ikke sådan. Hvis det havde været sådan, kender jeg mig selv godt nok til, at så var jeg gået over til hende, hvis jeg kunne se, det var så voldsomt,« siger den 20-årige dansker.

Nicki Bille har tidligere været i retten, her i 2015. Efter en bytur i København blev fodboldspilleren anholdt, da han råbte op, sparkede til en cykel og en parkeringsautomat og gjort modstand mod politiets anholdelse. Bille fik en betinget fængselsdom på 60 dage. Foto: Simon Skipper Vis mere Nicki Bille har tidligere været i retten, her i 2015. Efter en bytur i København blev fodboldspilleren anholdt, da han råbte op, sparkede til en cykel og en parkeringsautomat og gjort modstand mod politiets anholdelse. Bille fik en betinget fængselsdom på 60 dage. Foto: Simon Skipper

Det er dog ikke kun episoden med den fremmede pige, der har fået opmærksomhed.

Nicki Bille blev tilbageholdt af politiet, da de mente han var i besiddelse af kokain. Også her er der ifølge Cecilie Overgaard tegnet et forvrænget billede. Hun understreger, at hverken hun eller fodboldspilleren tog stoffet.

Hun fortæller, at Nicki Bille fik posen med kokain stukket i hånden af en udlænding, der bad ham om at holde det kort. Fodboldspilleren nåede dog ikke at aflevere det tilbage, før udlændingen var stukket af, og politiet kom kort tid efter.

Hvad får ham til at holde det – man kan jo potentielt blive anklaget for ting, også når man er så kendt et ansigt som ham?



»Jeg ved ikke, hvad der får ham til det. Han har været fuld og har måske tænkt, det var lige meget, og det ikke gjorde noget,« siger Cecilie Overgaard, der understreger, at Nicki Bille heller ikke kunne have taget stoffet, uden hun havde set det.

»Vi blev anklaget for at have taget det, og så sagde vi, at så måtte de komme med en narkotest. Det havde vi ikke gjort, hvis vi havde taget det. Men de testede ikke nogen af os,« siger den danske studerende.

Cecilie Overgaard var også til stede i retten mandag for at vidne, og ifølge hende er det korrekt, at Nicki Bille er fængslet og har fået en bøde på 5.500 kroner samt skal betale en erstatning til offeret.

Den 20-årige studerende fortæller, at det desuden er korrekt, at Nicki Bille i retten sagde, at han ikke kunne forestille sig at have opført sig sådan, men at han var fuld og ikke satte spørgsmål ved offerets udtalelser.

Nicki Bille blev ifølge det franske medie AFP udover vold også dømt for usædelig opførsel, da politiet fandt billeder og en videooptagelse af sexscener på fodboldspillerens mobiltelefon. Noget, anklageren ifølge mediet i retten kaldte 'upassende'.

Nicki Billes agent Nikola Juric har tidligere mandag sagt til B.T. Sport, at han tager afstand fra sagen, hvis den passer, men at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.