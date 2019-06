Nicki Billes bil var onsdag aften involveret i et trafikuheld ved Amagermotorvejen.

Nummerpladen på den forulykkede bil - som B.T. dog har sløret - viser også, at det er den samme blå Mercedes 300, som Nicki Bille ofte viser frem på sin Instagram.

Ulykken skete omkring klokken 18.00 onsdag aften, da en bil kørte op bag en anden bil, der formentlig har holdt for rødt. Den ramte bil væltede om på siden, og ulykken gav nogle trafikale udfordringer.

»Der er umiddelbart ikke nogen tilskadekomne, der er i kritisk tilstand,« fortalte vagtchefen hos Københavns Politi, Jesper Frandsen, til B.T..

B.T. Sport har været i kontakt med Københavns Politi, der torsdag oplyser, at nogle personer efter ulykken blev kørt på skaden efter ulykken.

»Vi kan bekræfte, at en 31-årig mand blev anholdt umiddelbart efter færdselsuheldet, og han er siden blevet løsladt« fortæller Københavns Politi.

Kan i oplyse, hvad han blev anholdt for?

»Vi har ikke yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt,« siger Københavns Politi.

B.T. Sport har været i kontakt med et vidne, der holdt i kø tæt på ulykken. Her kunne han høre en anden bilist sige, at han kunne genkende bilen som Nicki Billes.

Det vides endnu ikke, om Nicki Bille selv var i bilen, da den kørte galt onsdag aften. Der var i alt fem tilskadekomne ved ulykken, som blev kørt til Hvidovre Hospital til observation. I alle tilfælde var der tale om lettere tilskadekomne.

B.T. Sport forsøger at få en kommentar fra Nicki Bille. B.T. Sport har desuden været i kontakt med Nicki Billes advokat, Asser Gregersen, der oplyser, at han ikke ved noget om sagen.