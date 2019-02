Nicki Billes advokat kan for nuværende ikke oplyse, hvordan fodboldspilleren forholder sig til den tiltale, der mandag så dagens lys.

Den seneste tiltale går på, at Nicki Bille tidligt om morgenen den 27. januar har truet med vold mod en sygeplejerske på Rigshospitalet, mens han har været indlagt.

Nicki Bille har til sygeplejesken sagt noget i retning af: 'Jeg fucking slår dig, møgkælling' samt 'jeg skal nok komme og nakke dig'.

Billes advokat, Asser Gregersen, fortæller til B.T., at han endnu ikke har talt med Nicki Bille om den seneste tiltale, hvorfor han ikke kan komme nærmere ind på, hvordan man forholder sig til sagen.

Nicki Bille i kamp for Esbjerg - her med daværende cheftræner Jonas Dal. Foto: Henning Bagger

»Jeg kommer til at tale med Nicki en af de kommende dage. Tiltalen er også ret ny for os, så vi skal drøfte det, før vi tager stilling til, hvordan han forholder sig til det,« siger Asser Gregersen og fortsætter:

»Derudover tror jeg, de fleste kan forstå, at det pres, som Nicki har været under, siden han blev skudt, kan der opstå nogle uheldige situationer.«

Asser Gregersen refererer her til juledag 2018, hvor tre personer brød ind i Nicki Billes lejlighed i Sydhavnen og skød ham med et haglgevær.

Fodboldspilleren blev ramt i højre arm, hvilket han efterfølgende blev indlagt på Rigshospitalet for. Han lå indlagt indtil slutningen af januar, hvor truslen mod en sygeplejerske fandt sted få dage før.

22. oktober 2018 ca. kl 12.00 at have truet en person ved at fremvise og sigte et luft- og fjervåben mod personen.

22. oktober 2018. ca. kl. 12.00 ikke at have transporteret luftpistolen på en forsvarlig eller betryggende måde, idet pistolen var siddende i bukselinningen.

22. oktober 2018. ca. kl. 12.15 at have været i besiddelse af 0,25 kokain til eget forbrug.

22. december 2018 ca. kl. 02.50 at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte, at personen pådrog et hævet høje og blodsprængninger i øjet.

27. januar 2019 ca. kl. 05.20 at have truet om udøvelse af vold over for tjenestegørende sygeplejerske.

Tiltalen, som B.T. mandag har fået aktindsigt i, er et tillægsanklageskrift til den 4. marts, hvor Nicki Bille skal i retten i København.

Her er Nicki Bille tiltalt for yderligere fire forhold, der fordeler sig over to sager.

Han er tiltalt for ulovlig besiddelse af en luftpistol, trusler med samme luftpistol samt at besidde 0,26 gram kokain den 22. oktober, mens han er tiltalt for vold mod en dørmand, der fandt sted 22. december.

Asser Gregersen har tidligere oplyst, at Nicki Bille nægter sig skyldig i de fire forhold.