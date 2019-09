Han har mange af dem i forvejen.

Og nu har 31-årige Nicki Bille så tilføjet endnu en tatovering til samlingen.

Det afslører fodboldspilleren selv i et opslag på sin Instagram-profil, der kan ses i bunden af artiklen.

'Est. 1988 lavet af min bedste ven, Rune. Nu skal vi males!' skriver Nicki Bille til billedet, der viser, at han har fået skrevet '19' og '88' (Nicki Billes fødselsår, red.) på sine to skinneben.

Nicki Bille var i retten tilbage i april. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicki Bille var i retten tilbage i april. Foto: Mads Claus Rasmussen

I forvejen har Nicki Bille mange tatoveringer på både arme, ben, brystkassen og fingrene.

Den 31-årige fodboldspiller skrev i slutningen af juli under på en kontrakt med Ishøj efter at have været klubløs siden oktober sidste år.

Fodboldspilleren har haft et hårdt år, der kulminerede med, at han i december sidste år blev ramt af skud med et haglgevær i højre underarm. Han blev opereret flere gange, og armen har givet ham flere udfordringer.

Derudover har Nicki Bille åbent fortalt, hvordan han har misbrugt alkohol og stoffer, men det er slut nu, understregede han, da han i slutningen af august var i Go' Aften Live.

»Nu har jeg virkelig set, hvor meget jeg har skuffet mine tætteste, og det har gjort mig utroligt ked af det. Min mor har ikke kunnet sove, og jeg har en søn, der nu går i skole, hvor der er klassekammerater. Han ved godt, hvad der foregår. Det går simpelthen ikke længere,« sagde Nicki Bille.

Udmeldingen kom, efter han har stjålet mange overskrifter det sidste års tid. Sidste sommer blev han anholdt i Monaco, hvorefter han tilbragte en måned bag tremmer.

Han blev fyret af sin græske klub, men i efteråret fik han en ny chance i Lyngby Boldklub. Her blev kontrakten dog revet over i oktober, da Nicki Bille havde truet en person med en luftpistol på gaden i Indre By. I december 2018 blev han skudt i sin højre arm med et haglgevær.

Noget, der kunne have kostet ham livet. I 2019 er han blevet dømt for truslen med luftpistolen, besiddelse af kokain og at have slået en dørmand i hovedet under en bytur. Derudover blev han dømt for at true en sygeplejerske på livet, men den sag har Nicki Bille dog anket.