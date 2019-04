Det var en voldsom omgang, Nicki Bille var udsat for, da han i juledagene blev skudt i sin arm med 40 hagl.

Hele armen på fodboldspilleren var stort set skudt af, og det voldsomme billede viser han nu frem på Instagram. Du kan se billede længere nede i artiklen, men vær opmærksom på, at det er et meget makabert og voldsomt billede.

Nicki Bille blev idømt fire måneders ubetinget fængsel i en sag om vold, narko og trusler. Men han valgte efterfølgende at anke to af forholdene i straffen.

»Tænk sig at ligge indlagt med sådan en arm her og så efterfølgende blive dømt skyldig i at true en sygeplejerske med selvsamme arm. Jeg kunne ikke engang bevæge armen eller knytte næven, og det kommer jeg aldrig til igen, men ifølge hende lavede jeg slå bevægelser med knyttet hånd mod hende. Bedøm selv om det er noget i synes jeg var i stand til,« skriver Nicki Bille på Instagram i forbindelse med billedet af sin ødelagte arm.

Nicki Bille har anket netop forholdet med at true en sygeplejerske, mens han også har anket forholdet om at skulle betale for tabt arbejdsfortjeneste til en dørmand. Og på Instagram understreger han, hvorfor han er utilfreds med at være dømt skyldig for netop de to ting.

»Samtidig med at jeg fik 52 piller om dagen! Ydermere så er jeg, som I ved, dømt for påståede trusler mod to forskellige personer (hvor en af de to var denne sygeplejerske), men hvad jeg ikke begriber er, at helt åbenlyst og højlydt kunne en to meter kæmpe dørmand sidde og true mig helt kvit og frit foran dommere, advokater, presse, familie mm. Uden så meget som en løftet pegefinger,« skriver Nicki Bille og slutter af med at forklare sin utilfredshed.

»Om det er retfærdighed eller ej, det er sgu ikke den følelse jeg sidder med desværre. Ps. livet har sine bump, men dem må man tage!«

Nicki Bille skal en tur i landsretten i sin ankesag, men hvornår det bliver, er endnu uvist. Det samme gælder retssagen for den skudepisode, som var skyld i, at Nicki Bille på et tidspunkt var i livsfare - og som altså kostede ham dele af førligheden i armen.