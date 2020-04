Han vil egentlig gerne bare have det overstået. Men Nicki Bille kan endnu ikke få lov til at afsone sin dom på fire måneders ubetinget fængsel.

»Han er blevet godkendt til fodlænke og skulle egentlig være mødt op (hos Kriminalforsorgen, red.) den 12. marts, men på grund af alt det her med corona, blev han bedt om at blive hjemme, til han hørte nærmere.«

Det fortæller Nicki Billes advokat, Asser Gregersen, til B.T.

Det var tilbage i april 2019, at fodboldspilleren blev dømt for at have truet en cyklist med en luftpistol i indre København, hvor han også var i besiddelse af 0,26 gram kokain. Forhold, han erkendte i Byretten.

Nicki Bille var i retten i april sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derudover blev han dømt for at at have slået en dørmand i ansigtet med knyttet næve, ligesom han blev dømt for at have truet en sygeplejerske, da han var indlagt på hospitalet efter at være blevet skudt i armen med et haglgevær. I alt lød dommen på fire måneders ubetinget fængsel.

I første omgang ankede Nicki Bille dommen, men det valgte han at droppe. Det kunne advokaten fortælle foran Østre Landsret den 27. januar i år.

Også her lød forklaringen, at Nicki Bille bare ønskede at lægge alt det dårlige bag sig og komme videre.

Men Nicki Bille må altså vente. Hvornår afsoningen starter, ved han ikke, og han må altså væbne sig med tålmodighed i forhold til at få fastspændt den sorte lænke om den ene ankel.

Noget, der betyder, han kommer til at afsone dommen derhjemme uden for fængselsmurene.

»Et typisk forløb er, at du skal være i beskæftigelse eller under uddannelse og være på det sted i dagtimerne, hvor undervisning eller arbejde nu ligger. Så får du typisk en halv time eller en time til at handle, og ellers skal du være derhjemme og i øvrigt holde dig fra stoffer og alkohol og andre problemer,« fortæller Asser Gregersen.

Lige nu har Nicki Bille dog ikke en klub, efter hans kontrakt med Ishøj IF blev revet over, og det ærgrer fodboldspilleren.

»Han gav udtryk for at være frustreret over, han ikke er kommet i gang med at afsone, for han vil gerne have det lagt bag sig, og han vil gerne i gang med at spille igen. Men coronaen holder ham tilbage ligesom med os andre,« siger Asser Gregersen.