Mandag morgen skulle Nicki Bille have været i retten i København. Men fodboldspilleren mødte ikke op.

»Min klient har meldt sig syg her til morgen, og det har jeg allerede meddelt retten.«

Sådan lød det fra Nicki Billes advokat, Asser Gregersen, til B.T. kort tid inden sagen skulle til at begynde klokken 9.30 i byretten.

»Det er dels nogle akutte ting, der gør, at han ikke har det godt, og dels eftervirkninger fra da han blev skudt. Jeg tror, alle kan sætte sig ind i, at han har det svært,« lød det fra Asser Gregersen med henvisning til episoden, der fandt sted mellem jul og nytår, hvor Nicki Bille blev ramt af skud fra et haglgevær i den ene arm.

En episode der betød, at Nicki Bille var indlagt i en længere periode og først blev udskrevet fra hospitalet i slutningen af januar.

Som følge af sygemeldingen skulle der findes en ny dato, fortalte Asser Gregersen. Dommer, anklager og forsvarer har nu udsat sagen til den 25. og 26. april.

Hvis Nicki Bille ikke havde meldt sig syg, kunne man i princippet have gennemført retssagen uden ham som tiltalt, hvor der så kunne afsiges en såkaldt udeblivelsesdom.

Nicki Bille skal som følge af sygemeldingen skaffe en lægeerklæring indenfor syv dage. Kan han ikke fremvise sådan en, vil han i princippet også kunne risikere at blive anholdt.

Nicki Bille har tidligere væet for retten og er tidligere dømt. Foto: Simon Skipper Vis mere Nicki Bille har tidligere væet for retten og er tidligere dømt. Foto: Simon Skipper

Mandagens retssag skulle have omhandlet tre forskellige episoder. Tiltalerne daterer sig tilbage til oktober sidste år og helt frem til seneste sag 27. januar.

Bille er tiltalt for vold, trusler og narkotikabrug. Anklageren mener blandt andet, at Bille har slået en dørmand i hovedet udenfor natklubben Level, at han har truet en person med en luftpistol af en art på strøget, ligesom han har truet en sygeplejerske med vold, mens han var indlagt.

Nicki Bille Nielsens advokat Asser Gregersen har tidligere oplyst til B.T., at de går efter en frifindelse i samtlige tiltaleforhold.

»Og ellers går vi efter den mildest mulige straf. Og det er min opfattelse, at hvis Nicki Bille skal straffes, så skal han have en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste,« har Gregersen tidligere fortalt om retssagen, der forventes at løbe over halvanden dag.