B.T. kan fredag afsløre, at fodboldspilleren Nicki Bille er tiltalt i to sager om vold, narko og våbenbesiddelse. Og dømmes den 31-årige angriber, kan han se frem til en længerevarende straf.

Den ene sag daterer sig til den 22. oktober sidste år, hvor Bille skulle have truet en person med en 'luft- og fjedervåben' - altså en luftpistol af en slags - med henblik på at skabe 'alvorlig frygt' for en persons liv og helbred, som det lyder. Sagen er en straffelovssag.

I en anden sag dateret den 22. december, er Nicki Bille tiltalt for vold ved at have tildelt en dørmand ét til to knytnæveslag ved natklubben Level. Dørmanden pådrog sig et hævet øje, lyder det.

Bliver han fundet skyldig i alle tiltaler, vil en realistisk straf kunne lyde på helt op til seks måneders fængsel. Det fortæller forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Det er han tiltalt for Overtrædelse af straffelovens §266

22. oktober 2018 ca. kl 12.00 at have truet en person ved at fremvise og sigte et luft- og fjervåben mod personen. Bekendtgørelse om våben og ammunition §11, stk. 1

22. oktober 2018. ca. kl. 12.00 ikke at have transporteret luftpistolen på en forsvarlig eller betryggende måde, idet pistolen var siddende i bukselinningen. Lov om euforiserende stoffer §3

22. oktober 2018. ca. kl. 12.15 at have været i besiddelse af 0,25 kokain til eget forbrug. Overtrædelse af straffelovens §244.

22. december 2018 ca. kl. 02.50 at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte, at personen pådrog et hævet høje og blodsprængninger i øjet.

»Der er ingen tvivl om, at det, der kommer til at bære straffen, er voldsforholdet. Hvis han altså overhovedet bliver fundet skyldig. Strafferammen er op til 6 år. Et knytnæveslag takseres typisk til 40 dage - to slag vil nok nærme sig 60 dage. I det pågældende voldstilfælde er der desuden rejst tiltale efter §247 stk. 1 og 2, fordi der tale om et gentagelsestilfælde og om vold mod en dørmand, som i kraft af sin stilling nyder en særlig beskyttelse. Det betyder, at straffen forhøjes med op til det halve. Derfor vil straffen for volden nok kunne udløse omkring tre - maksimalt fire måneder,« siger Mette Grith Stage til B.T.

Oveni voldsspørgsmålet er også både trussels-, kokain- og våbenspørgsmålene. De vil øge Billes potentielle straf yderligere.

»Trusselsforholdet vil formentlig blive takseret til omkring 30 dages fængsel, mens kokain i den størrelsesorden til eget forbrug giver en bøde. Våben-spørgsmålet er sandsynligvis også en bødestraf, men hvis det giver en frihedsstraf, hvilket jeg ikke tror, så vil der være tale om få dage. Jeg er ikke så skarp på luftpistoler,« lyder det.

I alt lyder Mette Grith Stages vurdering, at der, såfremt Nicki Bille bliver dømt, vil være tale om en straf på mellem 4-6 måneders frihedsberøvelse. Hun understreger, at hun intet kender til den konkrete sag og udtaler sig mere generelt.

Hvordan vil du vurdere sandsynligheden for, at Nicki Bille bliver straffet?

»Jeg kan ikke udtale mig om hans muligheder for at blive enten dømt eller frikendt, da jeg ikke kender sagen. Men som forsvarsadvokat vil man altid lede efter formildende omstændigheder. Nu er han tidligere straffet, så en uplettet fortid kan man ikke påberåbe sig som formildende i denne sag. Noget af det man muligvis kan fremhæve er, at det er sket i nattelivet, hvilket bedømmes mildere end fx umotiveret gadevold. Det andet man kan påberåbe sig er, hvis volden er udøvet efter en forudgående provokation,« siger Mette Grith Stage.

Det er endnu uvist, hvornår Nicki Bille skal for retten. Men der er tale om en VVV-sag, hvilket groft sagt betyder, at sagen får højere prioritet i forhold til, hvornår den skal for retten og dermed afgøres.

