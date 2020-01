Stoffer, vold, drukture og et skud i armen.

De seneste år har Nicki Billes navn været forbundet med et væld af skandaler, og senest fik han så sparket i Danmarksserieklubben Ishøj IF. Nu taler fodboldspilleren ud om sit livs nedtur, der særligt kredser sig om én ting - alkohol.

Det sker i et større interview med Euroman.

»Når jeg drikker, har jeg svært ved at styre mit temperament, det er dér, det går galt for mig. Alt det lort, jeg har lavet, har altid været i forbindelse med, at jeg har været fuld. Derfor er det idioti, at jeg ikke har gjort noget ved det endnu,« forklarer 31-årige Bille.

Problemerne med alkohol startede for alvor i sommeren 2018, forklarer han.

Under en rodet periode i den græske klub Panionios uden løn i syv måneder, endte han med at blive anholdt i Monaco og tilbragte en måned bag tremmer, ligesom han som en konsekvens af epiosden blev fyret af klubben.

Men Nicki Bille fik efterfølgende en ny chance i Lyngby Boldklub, der samtidig betød, at han - bortset fra et kort opholdt i Esbjerg - vendte hjem til Danmark efter mange, mange år i udlandet.

Og det var skiftet hjem til Danmark, han ikke kunne håndtere.

Når jeg er så fuld, at jeg ikke tænker, så er alt ligegyldigt. Nicki Bille

» Så da jeg kom til Danmark, var det ligesom, at jeg skulle have det hele på én gang, alt det, som jeg havde gået glip af alle de år. Jeg blev bare fanget i det med det samme, og så blev det en ond spiral, fordi jeg så brugte alkoholen videre for at komme væk fra den nedtur, jeg pludselig fik,« fortæller han.

Det betyder også, at der i dag er meget, som den engang så talentfulde angriber fortryder. Særligt det seneste år fremhæver han, når han skal fortælle, hvad han fortryder mest.

Et år, hvor han er blevet dømt for true med en luftpistol, besiddelse af kokain og for at have slået en dørmand i hovedet under en bytur.

Derudover er han også blevet dømt for at true en sygeplejerske på livet. En sag, han dog har anket.

Han pointerer, at han specielt fortryder, når han har gjort andre mennesker ondt. Og han er bevidst om, at det kan lyde utroværdigt, når det er sket igen og igen.

»Problemet er så snart, at der kommer alkohol indover. Når jeg er så fuld, at jeg ikke tænker, så er alt ligegyldigt, men jeg ved, at hvis jeg var ved mine fulde fem, så ville jeg aldrig foretage mig sådanne nogle idiotiske ting.«

I dag går det op og ned i Nicki Billes liv. Der er både gode og dårlige dage, forklarer han, mens han også gør det klart, at han stadig drømmer at spille fodbold på professionelt niveau, ligesom han vil have professionel hjælp for at få styr på sit alkoholproblem.

Nicki Bille er lige nu klubløs, efter Ishøj IF ophævede samarbejdet med den tidligere landsholdsspiller i slutningen af november, fordi han ikke mødte op til træning.