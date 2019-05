Nicki Bille har stadig sin højre arm.

Men da han blev skudt med et haglgevær i sin lejlighed den 26. december, var han ganske tæt på at miste den.

Det fortæller fodboldspilleren til SE og HØR.

I forbindelsen med koncertshowet 'Vi Elsker 90'erne' i Rødovre var Nicki Bille uden forbinding og slynge omkring sin højre arm. Der kan man se, at armen er i kraftig bedring i forhold til, hvordan den så ud kort efter skudepisoden, hvilket Nicki Bille delte et voldsomt billede af.

Nicki Bille ankommer til retten i København den 25. april 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicki Bille ankommer til retten i København den 25. april 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Selv mener Nicki Bille, at armen endnu ikke ser tiptop ud og afslørede samtidig, at der er en del komplikationer ved armen fortsat.

»Der sidder stadig hagl herinde. Nok omkring 50 hagl. De skal ikke ud. Min ene hovedpulsåre sprang, og de tilbageværende hagl sidder tæt på den anden hovedpulsåre, og lægerne er bange for at skade den, for så skal jeg have amputeret armen,« siger Nicki Bille til SE og HØR.

Tre personer blev i første omgang sigtet for drabsforsøg på Nicki Bille i forbindelse med skudepisoden den 26. december.

To af de personer er blevet løsladt, mens en mand fortsat er sigtet for drabsforsøg. Det vides dog ikke, hvornår den sag skal for retten.

Selv blev Nicki Bille idømt fire måneders ubetinget fængsel i slutningen af april.

Det var som følge af en række sager angående vold, trusler og besiddelse af narkotika.

Nicki Bille valgte at anke to af forholdene, han blev dømt for og kan derfor se frem til endnu en tur i retten.

Hvorvidt Nicki Billes fodboldkarriere er slut, må vi vente at se med. Selv drømmer han om at komme til at spille fodbold igen, men til SE og HØR erkender han, at det nok bliver i udlandet, hvis det skal ske.