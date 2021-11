Den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille er torsdag i retten, hvor han er tiltalt for 13 forhold.

Et af dem omhandler et grimt trafikuheld på Amagermotorvejen tilbage i juni 2019. Her kom Nicki Bille kørende, da han ifølge egen forklaring ser, der er grønt lys. Efter et hurtigt kig på sin mobil-gps, er der pludselig rødt.

»Jeg klodser bremsen med det samme og mister herredømmet over min bil. Jeg undviger den bil foran mig og ryger ind i autoværnet. Bilen flyver herefter over i anden bil,« har han forklaret ifølge Se og Hør.

Dengang uheldet skete, kom det frem, at han kørte op bag en anden bil, der væltede om på siden. Noget, der gav store trafikale udfordringer, men hurtigt var meldingen dog heldigvis, at der ikke var nogle i kritisk tilstand.

Alligevel frygtede Nicki Bille den aften, at den var helt gal, har han torsdag forklaret i Københavns Byret.

»Der er blod over det hele. Jeg kan ikke se noget på det tidspunkt. Men jeg kravler ud af bilen. Jeg troede først, at jeg var død. Men da jeg kravler ud af bilen, kan jeg se, at den sorte bil er væltet rundt. Jeg løber derover og hjælper dem ud af bilen,« har Bille forklaret.

Da det voldsomme uheld skete, fortalte politiet kort tid efter, at en 31-årig mand var blevet anholdt umiddelbart efter færdselsuheldet. Han blev dog siden løsladt. Derudover blev enkelte personer kørt på skadestuen.

Nicki Bille er tiltalt for i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde og under påvirkning af euforiserende stoffer at påkøre bilen og dermed udsætte tre andre personers liv eller førlighed for fare.

Nicki Billes blå Mercedes kørte onsdag aften ind i en anden bil. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Nicki Billes blå Mercedes kørte onsdag aften ind i en anden bil. Foto: Presse-fotos.dk

Han skulle ifølge politiet også have kørt for stærkt, kørt i nødsporet og have foretaget en overhaling i nødsporet den dag.

Nicki Bille har torsdag fortalt i retten, at han ikke havde taget stoffer, den dag han kørte galt. Han havde dog drukket vodka til et møde, og han forklarede de euforiserende stoffer i blodet med, at han havde taget stoffer på hospitalet efterfølgende.

I alt vedrører seks ud af sagens 13 forhold trafikuheldet på Amagermotorvejen. Hertil er Nicki Bille tiltalt for en lang række forhold, der vedrører kørsel i påvirket tilstand, besiddelse af euforiserende stoffer og tyveri af en Dior-parfume i Kastrup Lufthavn til en værdi af 848 kroner.

Nicki Billes advokat Asser Gregersen fortalte inden dagens retssag, at den tidligere Superliga-spiller kommer til at erkende to tredjedele af de forhold, han er tiltalt for.