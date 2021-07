Nicki Bille har fået ro på hjemmefronten.

For den skandaleramte fodboldspiller har nemlig fundet en bedre halvdel, der har været med til at få ham på ret køl, mener han selv.

Det skyldes, at 33-årige Nicki Bille har besluttet at lægge fortiden bag sig og i stedet forsøge at finde fodfæste.

»Jeg har sejlet, men Cecilie er skyld i, at jeg hver dag har lyst til at gøre det bedre,« siger han til Se & Hør og fortæller, at den nye kæreste har formået at lægge en dæmper på ham:

»Hun sætter mig på plads hver dag.«

Den tidligere landsholdsspiller er lige nu aktuel i TV 2 Play-serien 'Nicki Bille – Sidste chance', hvor man ser ham gøre op med sin fortid.

Nicki Bille har de senere år trukket overskrifter på grund af sine utallige skandaler. Senest har han afsonet en fængselsdom for vold, trusler og våbenbesiddelse.

Han endte dog alligevel i Horserød Statsfængsel, da det ifølge reglerne for fodlænke lyder, at det ikke er tilladt at drikke alkohol under en afsoning.

En regel, han brød og derfor måtte i fængsel i halvanden måned.

Den professionelle fodboldkarriere er for længst lagt på hylden for Nicki Bille. Noget, der blandt andet skyldes en ulykke, han var ude for i 2018.

Her endte en festlig aften nemlig helt galt for Bille, der blev skudt med 40 hagl i den ene arm.