Nicki Bille lægger ikke fingre imellem, når han sætter ord på sin turbulente tilværelse.

»Det sidste års tid har jeg levet på en måde, som jeg er meget, meget pinlig over,« fortæller den 32-årige fodboldspiller.

Det gør han i en ny tv-serie på TV 2 Play, som går helt tæt på det seneste år af fodboldspillerens liv, hvor druk og stoffer, en voldssag, trusler og en skudepsiode, der kunne have kostet ham livet, har stjålet overskrifter.

Han giver udtryk for, at han er pinligt berørt over den måde, han har levet sit liv på - og det har han måttet betale en meget høj pris for.

Nicki Bille blev idømt fire måneders fængsel for en række forskellige sager, heriblandt en sag om en trussel med en luftpistol. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nicki Bille har nemlig ikke set sin søn, siden han blev skudt i armen tilbage i december 2018.

»Jeg har ikke set min søn, siden jeg blev skudt i min arm 25. december. Der er næsten gået et år, og det er forfærdeligt,« siger han i seriens første afsnit, der er blevet tilgængelig hos streamingtjenesten onsdag.

Og forholdet til sønnen er det, der rammer den tidligere Superliga-spiller hårdest.

»Det jeg mest ikke kan tilgive mig selv for er, at jeg har sat mig selv i en situation, hvor jeg ikke kan være en god far. Det kan jeg ikke tilgive mig selv for,« siger Nicki Bille i dokumentarserien.

I serien på TV 2 Play åbner den danske fodboldspiller op for en svær tid, hvor druk og stoffer fyldte hans hverdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er da også i høj grad for sønnens skyld, at Nicki Bille forsøger at rette op på sig selv.

»Jeg er nødt til at få styr på mig selv først, så jeg kan være en god far, når jeg er sammen med ham. Jeg savner ham helt sindssygt,« fortæller Bille i tv-serien.

Det var en langvarig lyskeskade, han pådrog sig i polske Lech Poznan, der blev startskuddet til den nedtur, som blandt andet er endt i en dom på fire måneders fængsel, som han fik i april 2019.

Lyskeskaden holdt Bille ude af spillet i ni måneder, og i den periode begyndte han at drikke.

Siden blev Nicki Bille sigtet og dømt for at have truet en person med en luftpistol og for at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain. Disse forhold erkendte Bille.

Men derudover blev Bille også dømt for at have slået en dørmand i ansigtet og for at have truet en sygeplejerske, da han var indlagt i forbindelse med det skudsår, han pådrog sig i december 2018.

Nicki Bille nægtede sig skyldig i at have slået dørmanden og at have truet en sygeplejerske. Han ankede dommen, men droppede siden sin ankesag.

Serien om Nicki Bille kan ses på TV 2 Play nu.