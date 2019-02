Fodboldspilleren Nicki Bille kan i dag fejre sin 31-års-fødselsdag.

Og han er blevet fejret af sin familie, hvor hans søster Malou Sørensen har delt et billede af fejringen.

Det er første gang, at hun eller Nicki Bille selv deler et billede af den nu 31-årige, efter han blev udskrevet fra hospitaltet i slutningnen af januar.

'Det her grin, er noget af det jeg lever for. Happy birthday! Lou elsker dig,' skriver Malou Sørensen til billedet.

Vis dette opslag på Instagram Det her grin, er noget af det jeg lever for Happy birthday! Lou elsker dig. Et opslag delt af MALOU MALENE S. 27/6 (@malousorensen) den 7. Feb, 2019 kl. 5.57 PST

Nicki Bille blev indlagt på hospitalet, efter han natten til den 26. december blev opsøgt på sine hjemmeadresse i Sydhavn af tre personer og skudt i armen. De tre er fortsat sigtet i sagen.

Bille selv har tidligere delt et billede fra hospitalssengen, hvor hans arm var i gibs. Han var i risiko for at miste førligheden i højre arm som følge af skudepisoden. Gips er væk, og der er nu kun en forbinding omkring Billes arm.

I oktober blev Nicki Bille fyret i Lyngby, efter han blev anholdt i det københavnske natteliv, hvor han skulle have truet en person med en luftpistol. Kort før jul blev han anmeldt for vold mod en dørmand på en natklub i København. Og tidligere i 2018 sad Nicki Bille i fængsel i Monaco for vold.

