Torsdag tager Københavns Byret hul på endnu en sag mod 33-årige Nicki Bille.

Her er den tidligere professionelle fodboldspiller tiltalt for i alt 13 forhold, hvoraf flere af dem vedrører en voldsom trafikulykke.

Hændelsen fandt sted i sommeren 2019 på Amagermotorvejen i København, hvor han ifølge politiet i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde og under påvirkning af euforiserende stoffer påkørte en norsk indregistreret bil og udsatte tre andre personers liv eller førlighed for fare.

I samme ombæring skulle den tidligere professionelle fodboldspiller have kørt med en hastighed over den tilladte hastighedsgrænse, kørt i nødsporet samt have foretaget en overhaling i nødsporet.

Det hele kulminerede, da han umiddelbart efter ramte den norsk indregistrerede bil.

I alt vedrører seks ud af sagens 13 forhold trafikuheldet på Amagermotorvejen.

Hertil er Nicki Bille tiltalt for en lang række forhold, der vedrører kørsel i påvirket tilstand, besiddelse af euforiserende stoffer og tyveri af en Dior-parfume i Kastrup Lufthavn til en værdi af 848 kroner.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde- og frihedsstraf samt ubetinget frakendelse af kørekortet.

B.T. har været i kontakt med hans advokat, Ole Schmidt. Han fortæller, at han for nuværende ikke kan svare på, hvordan hans klient forholder sig til tiltalen.

Sagen kommer for retten, knap to år efter at Nicki Bille blev idømt fire måneders fængsel for blandt andet at have truet en sygeplejerske og for at have slået en dørmand i det indre København.

Først ankede Bille dommen fra Københavns Byret, men besluttede sig i stedet hurtigt at acceptere rettens afgørelse med henblik på at kunne afsone med fodlænke.

Efter kort tid med fodlænke blev han imidlertid sat til at afsone i åbent fængsel, fordi han havde brudt alkoholreglerne.

Siden har Nicki Bille forsøgt at genoptage sin fodboldkarriere og har senest spillet i Sjællandsserie-klubben Værebro Boldklub.

Der er afsat en enkelt retsdag til sagen mod Nicki Bille.