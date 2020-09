Den tidligere fodboldspiller Nicki Bille er begyndt afsoningen af den dom, han fik for vold, trusler og kokain.

Det bekræfter Nicki Billes advokat, Asser Gregersen, over for Se og Hør.

»Det er en måneds tid siden, jeg snakkede med ham (Bille, red.) sidst. Der havde han fået sin fodlænke på. Han er endelig kommet i gang med at afsone sin straf,« siger advokat Asser Gregersen til Se og Hør.

Nicki Bille blev tilbage i april måned 2019 idømt fire måneders fængsel for blandt andet at have truet en sygeplejerske og for at have slået en dørmand i det indre København.

Først ankede den tidligere landsholdsspiller dommen fra Københavns Byret, men besluttede sig i stedet hurtigt for at acceptere rettens afgørelse og har siden ventet på, om han kunne afsone med en såkaldt fodlænke.

Det er altså sket nu.

»Nicki blev idømt fire måneders fængsel i byretten, og han skal afsone to tredjedele af det. Det svarer vel til omkring to måneder og tre uger,« siger Asser Gregersen.

32-årige Nicki Billes fodboldkarriere synes færdig, efter han senest blev droppet i Lyngby på grund af problemerne uden for banen.

Nicki Bille er dog så småt begyndt at spille lidt fodbold. Således er han tilknyttet serie-klubben Værebro fra Bagsværd.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Asser Gregersen. Men det er endnu ikke lykkedes.