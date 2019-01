I 2008 ankom Nicki Bille til Farum og FC Nordsjælland.

Et kaotisk og lærerigt ophold i Italien var endelig slut. I Italien blev Bille udlejet, men han fik ikke løn undervejs, og i en periode måtte han sove i sin bil, ude af stand til at betale husleje eller maden, der skulle på bordet.

Bille var stadig teenager og for det meste alene i støvlelandet. Nikola Juric Jægerfeld var det unge talents agent, og det italienske kaos skulle skiftes ud, fortæller han.

»Det var svært for ham, absolut, men han tog det godt og tænkte, at det nok skulle gå det hele. Men til sidst besluttede vi, at nu var nok nok,« siger han.

Hvordan kunne det gå så galt? Denne artikelserie fortæller historien om fodboldspilleren Nicki Billes karriere, hvor han startede som kæmpe talent og sluttede som fyret voldsdømt. Senest blev han forsøgt myrdet ved sit hjem den 25. december. Historien fortælles gennem nogle af de folk, Bille på den ene eller anden måde har arbejdet med.

Bille-lejren blev utraditionelt nødsaget til at købe sig ud af egen kontrakt. Kort efter stod FC Nordsjælland klar med 'et godt setup', som Juric kalder det. Først på en tre månederes kontrakt og senere permanent.

'Det gode setup' er vigtigt. Flere af de kilder, som B.T. har talt med, fortæller, hvordan Bille er et menneske, der har brug for struktur og ro omkring sig.

Ellers er det, at 'det går galt', og at folkene omkring ham ikke forstår, hvad der sker med den person, som de alle er så glade for, og som betegnes som sød og charmerende og god.

»Lad mig sige det på den her måde: Internet, sociale medier, lige så stor fortaler som jeg er, lige så stor modstander er jeg også. Før kunne man gå i fred, det kan man ikke nu. Pludselig er der 300 potentielle journalister, der står med en telefon og kan tage billeder. Det er i sig selv et pres. Det er ikke alle, der kan kapere det. Forestil dig, at du selv som ung er kendt og ikke kan blive ladt i fred. Det er svært,« siger Nikola Juric Jægerfeld.

I dag slikker Bille sandsynligvis sårene, efter hans arm juledag blev gennemhaglet af skud fra et jagtgevær. Tre er nu sigtet i sagen. Den ene er beskrevet som rockersøn, og en anden er en kvindelig model.

'Hvis bare han lod fødderne tale,' ville de tæt på ham sikkert sige, men Bille har en djævel på skulderen, og den har forført ham flere gange.

I marts 2009 fik fodboldverdenen første gang set den side, som Nicki Bille også rummer. Sydhavnsdrengen modtog sin første dom for vold. Han fik 40 dages betinget fængsel, men dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste. Han havde uddelt knytnæveslag i trafikken.

Samtidig havde fodbold-Bille succes og blev kendt som 'Gunman', der refererer til en tatovering af en pistol, der peger ned mod Billes ædlere dele, og en jubelscene, hvor han teatralsk skød en holdkammerat efter et mål.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra FC Nordsjællands daværende træner Morten Wieghorst om voldsdommen fra 2009, men i sommer udtalte han følgende til B.T. om Nicki Bille:

»Det har måske mere været uden for banen, hvor der af den ene eller anden årsag har været nogle problemer for Nicki. Men som fodboldspiller var han altid på og ville vinde, og som menneske - af det, jeg kendte til ham - var han også en god person.«

Men alt det til side. For Nicki Bille var inde i en god periode i det nordsjællandske, hvor klubben blandt andet vandt pokalturneringen, og det kunne den danske U21-landsholdstræner se. Han hed Keld Bordinggaard, og han rykkede Bille op fra U20-truppen. Nicki Bille skilte sig ud i den daværende talentgruppe, og han var vellidt i truppen.

»Det var tydeligt, at Nicki trivedes rigtig godt i den professionelle fodboldverden, så længe der var en stram struktur omkring ham. Og det løber man jo hurtigt ind i i fodboldverdenen: Hverdagen er struktureret, man får faste mødetider, og det, tror jeg, bekom ham godt og hjalp ham til at holde sig på rette spor,« siger han og tilføjer:

Vi kan jo ikke bare smide unge mænd som Nicki i rendestenen. Vi må prøve at samle dem op. Jeg har sagt en milliard gange til ham: Du har så meget at give af Nikola Juric Jægerfeld

»Jeg vil sige, at alle vi, der arbejdede med Nicki, godt vidste, at vi lige skulle tjekke en ekstra gang op på nogle ting omkring ham, men igen, så slap jeg ham, da han var omkring 21-22-års-alderen.«

Bille scorede mål i Superligaen, men også for ungdomslandsholdet ved Toulon-turneringen, hvor talenterne har en chance for at vise sig frem. Bille blev topscorer med fem mål: en ære, der tidligere er tilfaldet superstjerner som Thierry Henry og Alan Shearer.

Villarreal fra Spanien så hans talent, og de købte ham i sommeren 2010. Nicki Billes mangeårige - nu tidligere - agent Nikola Juric Jægerfeld husker, hvordan handlen var tæt på ikke at lykkes. Bille var på tur med U21-landsholdet.

»Jeg prøvede at få fat på ham hele natten op til deadline på transfervinduet. Heldigvis skulle han op at tisse, for ellers havde jeg ikke fået fat i ham. Det var med første tog til lufthavnen, og så tog vi det løbende,« siger han.

Bille blev placeret på Villarreals B-hold, som spillede i den næstbedste række. Deres talentakademi var bredt anerkendt, og Bille var ikke færdigstøbt. Spilletid var målet, og spilletid fik han.

»Som han altid har sagt: 'Jeg vil bare spille fodbold',« fortæller Nikola Juric Jægerfeld.

Senere blev han lejet ud ad to omgange. Den ene gang til Rayo Vallecano, der spillede i den bedste spanske liga. Han var i starten af 20'erne, og gode præstationer under lejeopholdet kunne bane vejen for et gennembrud på Villarreals førstehold

I dag er Bille klubløs, efter han i efteråret truede en person med et luftgevær på Strøget i København. Og sådan er det også med Bille. For de mange chancer, han har fået, har han ødslet bort. Selvom alle siger, at han er sød og charmerende, så er 'ødsel' det, der har fældet ham.

Voldsdomme og narkobesiddelse. Om det ulyksagelige udslag denne gang har været de 'maniodepressive træk', som han har udtalt, han lider under, ved kun Nicki Bille selv. Heller ikke Nikola Juric Jægerfeld, der brugte over 15 år sammen med ham.

»Jeg har brugt oceaner af tid på at snakke med ham og nogle gange talt ham til fornuft. Vi har snakket om andet end fodbold: om livet, om generelle ting og sager. Han havde som andre en masse spørgsmål, som han søgte svar på,« siger han og uddyber:

»Vi kan jo ikke bare smide unge mænd som Nicki i rendestenen. Vi må prøve at samle dem op. Nu havde Nicki et gudsbenådet talent og har spillet i tre af de bedste ligaer i verden. Han taler syv sprog flydende (dansk, norsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og engelsk, red), men jeg har sagt en milliard gange til ham: Du har så meget at give af, men du skal ikke spilde din tid unødigt.«

Men det blev for alvor tydeligt, at han spildte tid, da han blev hentet til Rosenborg i Norge. Og ikke kun sin egen.

Tre år senere spillede Bille i den danske 1. division i Lyngby.

B.T. har forsøgt at få kontakt til flere af Nicki Billes familiemedlemmer, men det har ikke været muligt. Det samme gælder for Nicki Bille selv.