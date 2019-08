Nicki Bille kan stadig mærke det.

»Det gør stadig møg-ondt her i hånden, hvis jeg bare rører en lille smule her,« siger han:

»Men det er smerter. Det kan jeg godt bide i mig.«

Det er på højre underarm, at det gør 'møg-ondt', fortæller han til Sn.dk. Det var her, han i juledagene blev ramt af skud fra et haglgevær i sit hjem i København.

Nu er han efter en turbulent tid tilbage som fodboldspiller.

Mandag var første træningsdag i Ishøj IF, hvor den skandaleombruste angriber har fået chancen for at vise, at der stadig er en sjat karriere tilbage i den 31-årige krop.

Og her mangler der stadig lidt. Erkender han selv.

»Jeg skal jo først i form, og i dag var det første gang, jeg overhovedet har været ude og løbe i syv måneder. Men hvor er det dejligt at være i gang,« siger Nicki Bille, der i interviewet med Sn.dk også indrømmer, at han ikke har haft 'noget at stå op til' i de seneste syv måneder.

I Ishøj IF ved sportschef Murat Kutuk dog godt, at der endnu er et stykke vej ind til fodboldboldspilleren Nicki Bille.

»Han er tyk. Det er ikke en snorlige Nicki Bille, vi har fået. Han er blevet halvrund, så jeg vil skyde på, at hvis han holder den træningsplan, vi har lagt for ham, vil der gå tre til fire uger, før han kan få et indhop. Han kommer ikke bare lige i startopstillingen, for vi har nogle klassespillere,« har Murat Kutuk fortalt i et interview med B.T. Sport.

Nicki Bille fortæller i øvrigt også i artiklen, at han ikke regner med igen at kunne spille for de 'større' danske klubber. Han har dog tilbud fra udenlandske klubber, men lige nu har han brug for at føle sig 'tryg'.

Ishøj IF spiller sæsonens første kamp i Danmarksserien på lørdag. Modstanderen er AB Tårnby på udebane.