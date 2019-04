Fire måneders ubetinget fængsel.

Sådan lød dommen fredag til fodboldspilleren ved Københavns Byret.

Nicki Bille er desuden dømt til at skulle betale sagens omkostninger og erstatninger på henholdsvis 3.300 kr. og 55.000 kroner til de forurettede i sagen.

Efter dommen lød det fra Nicki Bille:

»Det er fint, som det er. Jeg tager det, som det er. Jeg vil gerne bøde for de ting, jeg har gjort. Jeg vil gerne stå inde for det. Jeg er ikke en der står og piber. Man må tage ansvar for sine handlinger. Jeg har det fint med dommen,« sagde Nicki Bille.

Det er dog ikke alle dele af dommen, han er enig i, understregede han og satte ord på, hvorfor han har valgt at anke.

»Selvfølgelig har jeg anket to af forholdene, jeg ikke synes er fair. Jeg vil gerne tage straf for det, jeg har gjort, men jeg gider fandeme ikke tage straf for det, jeg ikke har gjort,« sagde fodboldspilleren efter dommen.

Da han var indlagt i januar efter at være blevet skudt i armen, var der en episode med en sygeplejerske. Nicki Bille var fredag tiltalt for at have truet sygeplejersken på livet, men det nægtede han sig skyldig i. Han erkendte dog at have talt grimt til hende og brugt skældsord.

Det er Nicki Bille tiltalt for Overtrædelse af straffelovens § 266

22. oktober 2018 ca. kl 12.00 at have truet en person ved at fremvise og sigte et luft- og fjedervåben mod personen.

22. oktober 2018 ca. kl 12.00 at have truet en person ved at fremvise og sigte et luft- og fjedervåben mod personen. Bekendtgørelse om våben og ammunition § 11, stk. 1

22. oktober 2018 ca. kl. 12.00 ikke at have transporteret luftpistolen på en forsvarlig eller betryggende måde, idet pistolen var siddende i bukselinningen.

22. oktober 2018 ca. kl. 12.00 ikke at have transporteret luftpistolen på en forsvarlig eller betryggende måde, idet pistolen var siddende i bukselinningen. Lov om euforiserende stoffer § 3

22. oktober 2018. ca. kl. 12.15 at have været i besiddelse af 0,25 kokain til eget forbrug.

22. oktober 2018. ca. kl. 12.15 at have været i besiddelse af 0,25 kokain til eget forbrug. Overtrædelse af straffelovens § 244.

22. december 2018 ca. kl. 02.50 at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte, at personen pådrog sig et hævet høje og blodsprængninger i øjet.

22. december 2018 ca. kl. 02.50 at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte, at personen pådrog sig et hævet høje og blodsprængninger i øjet. Overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1

27. januar 2019 ca. kl. 05.20 at have truet med udøvelse af vold over for tjenestegørende sygeplejerske.

»Jeg synes ikke, det er fair at blive sur og komme op at skændes, når jeg ligger med en arm, der er revet fuldstændig over. Det er ikke fair, jeg skal dømmes for det. Det med dørmanden er heller ikke fair, han skal have en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når han har arbejdet ved siden af. Det er at tage røven på os alle sammen. Det har han ikke fortalt noget om,« sagde Nicki Bille efter dommen.

Nicki Bille var tiltalt for fem forhold - blandt andet trusler mod en sygeplejerske, vold mod en dørmand og trusler med en luftpistol.

Inden dommen blev afsagt, lød det fra fodboldspilleren, at han håbede på, straffen ville blive fair.

Nicki Billes advokat, Asser Gregersen, talte for at fodboldspilleren skulle straffes med omkring 30 dages fængsel. Men det blev altså til fire måneder.

»Vi har overvejet, om straffen skal være betinget på vilkår af samfundstjeneste. Men du er tidligere straffet to gange betinget, så du er ikke i et område, så straffen kan blive betinget,« lød det fredag eftermiddag i retten.

Nicki Bille har mulighed for at tale med Kriminalforsorgen om at afsone straffen med fodlænke. Først skal fodboldspilleren dog i retten igen, da han har anket dele af dommen - de dele, der omhandler overfaldet på dørmanden og truslerne mod sygeplejersken. Her ønsker Nicki Bille og hans advokat frifindelse.

Og Nicki Bille fortalte efter retssagen, at han ikke har noget imod at skulle i retten igen.

»Jeg vil gerne bare have, det skal være fair. Jeg prøvede engang, hvor jeg ikke ankede, fordi jeg ikke magtede. Det har jeg lært af. Jeg gider ikke bare lægge det til side. Jeg er ligeglad. Jeg skal nok klare det, jeg er fucking stærk mentalt,« siger Nicki Bille.