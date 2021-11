Den tidligere professionelle fodboldspiller Nicki Bille er ved Københavns Byret torsdag blevet idømt 60 dages betinget fængsel for en stribe lovovertrædelser.

Det skriver Se og Hør, der er til stede i retten.

Foruden betinget fængsel skal han betale en bøde på 5000 kroner, er en dommer og to domsmænd nået frem til. Derudover skal han udføre 80 timers samfundstjeneste, ligesom han skal betale for sagens omkostninger.

33-årige Nicki Bille var ved torsdagens retssag tiltalt for 13 forhold, og han blev kendt skyldig i 12 af dem.

Flere af dem omhandlede et voldsomt trafikuheld, den tidligere landsholdsspiller var involveret i i sommeren 2019 på Amagermotorvejen, hvor han ifølge politiet i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde og under påvirkning af euforiserende stoffer påkørte en norsk indregistreret bil og udsatte tre andre personers liv eller førlighed for fare.

I samme ombæring skulle den tidligere professionelle fodboldspiller have kørt med en hastighed over den tilladte hastighedsgrænse, kørt i nødsporet samt have foretaget en overhaling i nødsporet.

Nicki Bille var tiltalt for en lang række forhold, der vedrører kørsel i påvirket tilstand, besiddelse af euforiserende stoffer og tyveri af en Dior-parfume i Kastrup Lufthavn til en værdi af 848 kroner.

I retten erklærede Bille sig selv skyldig i syv af de 13 forhold men ikke de seks, der omhandlede ulykken på Amagermotorvejen.

Da han afgav forklaring, lød det, at han ikke havde taget stoffer inden ulykken, som anklagemyndigheden påstod. I stedet fortalte Bille selv, at han havde taget stoffer efter, mens han sad på skadestuen og ventede.

Han fortalte dog, at han havde drukket vodka, inden han kørte.

Nicki Billes advokat Asser Gregersen fortalte efter dommen, at fodboldspilleren ønsker noget betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen eller ej.