Et liv i luksus med dyre biler, hotelværelser og casinobesøg.

Det har været hverdagskost for Nicki Bille i det meste af den karriere, der har sendt ham til fodboldadresser som Reggina i Italien og Villareal i Spanien.

»Jeg blev professionel som 16-årig, og da jeg fyldte 18 år var jeg allerede millionær,« fortæller den skandaleramte angriber i en serie på TV 2 PLAY, der følger fodboldspillerens kamp for at få både karrieren og sit liv på ret køl igen.

Men Nicki Bille har ikke haft en kontrakt med en fodboldklub siden 2018, efter Lyngby valgte at rive den i stykker, fordi han blev anholdt af politiet for at true en mand med en luftpistol på åben gade.

Nicki Bille er tidligere blevet idømt fire måneders fængsel for en række forskellige sager, heriblandt en sag om en trussel med en luftpistol. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicki Bille er tidligere blevet idømt fire måneders fængsel for en række forskellige sager, heriblandt en sag om en trussel med en luftpistol. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det har betydet, at den 32-årige fodboldspiller ikke har haft en indtægt i halvandet år, mens han på ingen måde har fralagt sig den luksuriøse livsstil, fra dengang fodboldklubber i ind- og udland betalte ham en klækkelig løn.

»Jeg har brugt nogle millioner om året,« fortæller han om sit enorme forbrug af 'hoteller, restaurantbesøg og fede biler'.

Hele hans liv blev vendt på hovedet, da de første millioner begyndte at rulle ind på kontoen, og derfra kunne han ikke styre det.

»Det er jo klart, at hvis du som ung knægt går fra at have ingen penge til lige pludselig at have en masse, så er man nødt til at få hjælp. Det fik jeg ikke, og jeg derfor kunne jeg ikke holde styr på min økonomi;« siger Nicki Bille i TV 2-serien, hvor han forsøger at få en ny start på livet.

Nicki Bille, da han var i Lyngby. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicki Bille, da han var i Lyngby. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Blandt andet ved at finde et nyt sted at bo, men det kan være en udfordring, når man har levet et fodboldliv på første klasse:

»Det er bare så svært at gå på kompromis. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg hader at nøjes. Det gider jeg ikke.«

I marts 2019 solgte Nicki Bille sin lejlighed i Sydhavnen. Det skete kun få måneder efter den skudepisode samme sted mellem jul og nytår i 2018, hvor han var ved at miste sin arm. Han ville ikke længere bo dér, fordi 'det vakte dårlige minder'.

Det betød, at han ikke havde noget sted at bo. Han var med andre ord hjemløs. I stedet boede han ifølge TV 2 hos sin nye kæreste, sin mor eller også købte han et hotelværelse eller lejede sig ind i Airbnb-lejligheder, mens han slæbte rundt på sine ejendele i en plastpose.