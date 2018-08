Efter en nat i Monaco, der endte ud i en fængselsstraf, åbner Nicki Bille nu op om, hvad der skete, og det faktum at Lyngby har givet ham en ny chance.

En chance, som den 30-årige danske fodboldspiller understreger er den sidste. For egentlig troede han, karrieren var slut efter fængselsopholdet.

»Det er min sidste chance. Der er ikke plads til at dumme mig igen. Så er det slut,« siger Nicki Bille i den kommende søndags Onside.

Her åbner han også op op den fulde nat i Monaco, der endte med at koste ham en måned i fængsel.

Nicki Bille har før spillet for Esbjerg. Foto: Claus Fisker Vis mere Nicki Bille har før spillet for Esbjerg. Foto: Claus Fisker

»Når jeg bliver så fuld, slår det ned. Så er jeg ligeglad med alt,« siger Nicki Bille, der også åbner op om, at han har maniodepressive tendenser.



Nicki Bille kom i fængsel efter at være blevet idømt en måneds ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel. I første omgang lød det, at Nicki Bille fik sin dom i Monaco for at have slået en kvinde, der forsøgte at stoppe ham i at tage kvælertag på sin danske veninde. Noget, veninden efterfølgende fortalte, ikke var rigtigt.

»Jeg står ude på gaden og skændes med Nicki. Jeg husker ikke over hvad, vi var fulde. Så kommer pigen forbi og spørger, om jeg er okay, fordi vi står og råber lidt af hinanden, men der var intet voldeligt over det overhovedet. Jeg siger, at jeg har det helt fint. Det siger Nicki også. Så blev hun stående og kiggede på os, og jeg bad hende om at gå, for det var min og Nickis sag. Hun blev stående og var flabet på en virkelig underlig måde og ville ikke gå. Jeg tror, det var det, der trickede Nicki, som skubber hende i ryggen, og det var det« fortalte veninden Cecilie Overgaard til B.T. Sport.

Nicki Bille har før tørnet ud for Evian. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT Vis mere Nicki Bille har før tørnet ud for Evian. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

Også Nicki Billes agent fortalte, at angriberen var blevet snydt.

»Han er blevet fremprovokeret til den her situation, for at en kriminel bande har kunnet begunstige sig selv. Så han er blevet taget ved næsen,« fortalte Nikola Juric til B.T. Sport.

I Onside-interviewet åbner Nicki Bille også op om hans barndom, karrieren og de ting der har været med til at forme ham.

»Jeg kan godt åbne op omkring det nu, men det er ikke rart. Jeg er virkelig flov over det og jeg har været en kæmpe idiot. Det har jeg virkelig,« siger Nicki Bille i Onside.