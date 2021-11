Han skulle have været en del af startopstillingen i sin franske klub Nice, men han rejste ud af det blå til Danmark 'af personlige årsager'.

Derfor var han heller ikke blandt de 23 navne, som landstræner Kasper Hjulmand tirsdag udtog til VM-kvalifikationskampene mod Færøerne og Skotland, men nu er der godt nyt om Kasper Dolberg.

Siden slutningen af sidste uge har han således været tilbage i den franske by i syd, hvor han arbejder hårdt på at komme tilbage i form.

Det oplyser pressechef i Nice, Damien Rech, i en sms til B.T.

»Kasper rejste til Danmark af personlige årsager, men kom tilbage til Nice i slutningen af sidste uge. Siden da har han arbejdet på at komme tilbage i god form og på at være tilgængelig til vores næste kamp mod Montpellier.«

Han tilføjer, at det er blevet aftalt, at den målfarlige danske angriber ville blive i Nice ved den kommende landsholdssamling, da Danmark allerede er kvalificeret til VM-slutrunden næste år.

Kasper Hjulmand havde tirsdag ikke meget at tilføje, da han blev spurgt til Dolbergs fravær.

»Jeg har talt med både Kasper og med Nice, vi er blevet enige om, at det bedste for Dolberg er at blive hjemme og forberede sig og komme videre. Det, der meldes ud, kommer fra Kasper og Nice,« sagde den danske landstræner.

Det var i sidste uge, at Dolbergs franske klub kort før kampstart i en vigtigt ligakamp mod Olympique Marseille måtte meddele, at danskeren var pillet ud af startopstillingen og var rejst hjem til Danmark af 'personlige årsager'.

I den forbindelse var B.T. i kontakt med kommunikationsafdelingen i Nice, der dog på det tidspunkt ikke havde nogen kommentarer til fraværet.

Den 24-årige angriber, der blev Danmarks topscorer ved sommerens EM, var heller ikke på banen i Nices kamp i weekenden, og Dolberg var senest i aktion for det danske landshold i midten af oktober.

Generelt har Kasper Dolberg haft en turbulent tid i det seneste halvandet år i Nice, hvor han har været udsat for et røveri, fået stjålet sin Porsche, haft flere skader og været ramt af corona hele to gange.