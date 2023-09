En bekymrende episode aflyste både et pressemøde og en træning for Ligue 1-klubben OGC Nice fredag.

Ifølge flere franske medier var en spiller fra OGC Nice blevet fundet på en motorvejsbro tæt ved Nice i nedtrykt tilstand.

Beredskab håndterede sagen og spilleren blev fredag eftermiddag meldt uden for fare. Nu melder klubben ud efter den bekymrende episode:

»Frem for alt er vi lettede over, at alt endte godt i dag for Alexis. Han blev taget hånd om. Vi vil fortsat respektere medicinsk fortrolighed, og vi beder alle om at gøre det samme og respektere deres privatliv. Hele klubben støtter ham,« siger Jean-Pierre Rivère, præsident for OGC Nice, på vegne af klubben.

I Nice-truppen er der to spillere med fornavnet Alexis, men flere franske medier skriver - heriblandt RMC Sport - at der er tale om 22-årige franske midtbanespiller Alexis Beka-Beka.

Pressemødet forud for weekendens møde mod Brest, som tidligere fredag skulle have været med deltagelse af cheftræner Francesco Farioli og den franske forsvarsspiller Jean-Clair Todibo, er udskudt på ubestemt tid.

L'Equipe meldte ud tidligere fredag, at holdets træning blev aflyst på grund af episoden.

OGC Nice har i deres pressemeddelelse ikke meldt noget ud om, hvorvidt pressemødet bliver gennemført.