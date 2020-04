Nicaragua er et af de lande, der stadig spiller fodbold. Men spillerne tør ikke længere tackle igennem.

Som en af de få nationale ligaer, hvor der stadig spilles fodbold, oplever Nicaragua en stigning i populariteten.

Men spillerne er nervøse for spredning af coronavirus og siger, at de nu har en anden tilgang til spillet.

- Vi forsøger at undgå at røre de andre spillere, siger Carlos Mosquera, målmand for holdet Deportivo Las Sabanas.

Nicaragua er en af fire landes topligaer, som ifølge Reuters ikke er stoppet på grund af coronavirus. De andre er i Hviderusland, Tajikistan og Burundi.

I Primera Liga de Nicaragua spilles kampene bag lukkede døre og vises på lokalt tv og live på Facebook.

- Fodbolden har ændret sig, for man går ikke efter en bold, som er fifty-fifty, med den samme intensitet som før, siger Carlos Mosquera.

- Frygten for det, der sker rundtomkring i verden, er der hele tiden. Mentalt er man ikke fokuseret på kampen. Man tænker bare på, om modstanderne måske har sygdommen.

Generalsekretæren for Nicaraguas Fodboldforbund, Jose Maria Bermudez, siger, at fans fra hele verden nu følger med i landets bedste række.

Han fortæller også, at et udenlandsk selskab har spurgt til tv-rettighederne.

Han understreger dog, at det ikke står fast, at ligaen fortsætter sæsonen ud, og at man blot bliver ved, "så længe situationen tillader det".

Nicaragua har fredag fem bekræftede tilfælde af coronavirus og ingen bekræftede dødsfald.

Spillerne siger, at de ikke er blevet rådført i forhold til beslutningen om at fortsætte med at spille.

De siger, at den er blevet truffet mellem ligaen og klubejerne, hvoraf mange får finansiel støtte fra Nicaraguas præsident, Daniel Ortega, som i en FN-rapport beskyldes for at stå bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Nogle spillere stillede op til weekendens kampe iført masker og handsker.

I halv spøg, halv alvor sagde spillere fra klubben Deportivo Las Sabanas, at den internationale interesse for fodbold i landet måske kan skaffe dem et skifte til en større liga. Mange af spillerne fortsætter for at kunne støtte deres familie, fortæller de.

Der bor over seks millioner mennesker i det fattige centralamerikanske land.

/ritzau/Reuters