1. divisionsklubben Vendsyssel er ramt af et coronaudbrud, hvor ni mand er blevet testet positive. Nu er det kommet frem, at to spillere har været på ferie i Dubai.

Det skriver DR.

De to spillere er hjemvendt fra en ferie i Dubai i januar, hvilket ifølge DR fremgår af deres Instagram-profiler.

Det er dog ikke bekræftet, om det er dem, der har bragt smittet ind i truppen. Eller om de selv er blevet smittet.

Ikke desto mindre er seks spillere ramt, mens tre medarbejdere i klubben også er testet positive for coronavirus. Det meddelte klubben i en pressemeddelelse torsdag – dog uden at komme ind på en mulig årsag.

»Alle begår fejl. De to spillere har undskyldt overfor deres holdkammerater og til medarbejderne i klubben,« siger Jérôme Champagne, der er talsmand for klubbens schweiziske ejere, til DR, og bekræfter dermed, at de to spillere har været afsted.

Netop rejser til Dubai har været omdiskuteret den seneste uge. Først blev det bekræftet, at den sydafrikanske variant af coronavirussen blev fundet for første gang herhjemme hos en dansker, der var hjemvendt fra ørkenbyen.

Siden er flere kendisser kommet i modvind, efter det er kommet frem, at de har rejst til emiraterne på trods af, at alle udlandsrejser frarådes af regeringen. Blandt andet familien Kessler har været af sted, hvilket har affødt massiv kritik.

De danske myndigheder valgte torsdag aften at lukke for flyrejser til Dubai, da man har en mistanke om, at de test, man bruger, inden udrejse fra Dubai ikke er pålidelige.