Præcis ni måneder efter, Claus Bretton-Meyer blev fyret, indleder DBU nu jagten på en ny direktør.

DBU har trukket beslutningen om, hvem der i fremtiden skal tegne butikken udadtil, men nu er unionen klar til at finde en ny topboss.

»DBU har de senere år gennemgået store forandringer med en række reformer og ændringer i organisationen. Nu har vi fået en ny organisation på plads – med en ny mindre bestyrelse, nye komiteer og aftaler med Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og Lokalunionerne i DBU Bredde. Derfor har vi brug for en administrerende direktør, der i endnu højere grad skal kunne samarbejde, involvere og udvikle både DBU og dansk fodbold i tæt samarbejde med vores klubber og medlemmer og andre eksterne partnere, siger DBUs bestyrelsesformand, Jesper Møller.

Rekrutteringsbureauet Mercuri Urval er hyret ind til at formulere et stillingsopslag og stå for processen herfra.

»At blive administrerende direktør i DBU er en eftertragtet post for mange. Tidligere har vi haft behov for en person med styrker inden for store forandringer og ændringer. Nu har vi behov for en person, der kan samle og samarbejde på tværs af dansk fodbold,« siger Jesper Møller.

Efter mange måneder ventetid er tidshorisonten nu forholdsvis kort. DBU regner med at kunne ansætte en ny direktør i slutningen af januar måned.

Siden Claus Bretton-Meyer fik sparket kort føl jul sidste år, har Kenneth Reeh haft stillingen som konstitueret direktør i DBU. Efter træder han formentlig et skridt tilbage.

DBUs nye direktør bliver en del af en ledelse, hvor Peter Møller som fodbolddirektør fortsat får det sportslige ansvar i forhold til de danske landshold.