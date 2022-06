Lyt til artiklen

Neymars privatfly måtte tirsdag morgen nødlande i en lufthavn i den nordlige brasilianske by Boa Vista.

Den brasilianske superstjerne var om bord på privatflyet, som er ejet af Neymar selv, der var på vej til Brasiliens hovedstad São Paulo fra Las Vegas. Det skriver det brasilianske medie Globo.

Neymar er en ivrig pokerspiller i sin fritid. Han havde forladt Las Vegas mandag eftermiddag, hvor han blandt andet var til stede for at deltage i WSOP (Wold Series of Poker, red.) og flyet havde foretaget et par stop – først i Fort Lauderdale, Florida, og derefter Barbados, før det satte sin kurs mod Brasilien.

Nødlandingen af privatflyet skyldtes tekniske problemer

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

ESPN skriver, at Neymars agentur kom en erklæring efter nødlandingen, der lød således:

»På grund af et problem med vinduesviskeren på flyet, hvori atleten Neymar Jr, hans søster Rafaella Santos og Bruna Biancardi rejste med. Piloten. besluttede, som en sikkerhedsforanstaltning, at foretage en tidlig landing denne tirsdag i Boa Vista, så problemet kunne blive løst.

»Vi vil gerne gøre det klart, at alle passagererne har det godt.«

Neymar sende selv en video ud til sine mange millioner følgere på sin Instagram-profil i en såkaldt storie, hvori han forklarede, at han var glad for alle de søde beskeder, som hans fans var kommet med efter nødlandingen.

»Jeg kigger bare forbi for at takke jer alle for jeres beskeder og for at sige, at alt er godt, vi er allerede på vej hjem, det var kun en forskrækkelse, alle har det godt her og vi er sammen.«

Den brasilianske landsholdsspiller var på ferie i USA med sin kæreste, Bruno Biancardi, og søsteren Rafaella Santos.

Neymars privatfly har ifølge ESPN en markedsværdi på 17 millioner euro – svarende til over 125 millioner kroner.