Neymar Jr. kan se frem til nyt og ungt selskab, nå hele familien næste gang mødes ved middagsbordet.

For den 28-årige superstjernes mor, Nadine Goncalves, er nemlig blevet kæreste med en mand, der er 30 år yngre end hende selv – og seks år yngre end Paris Saint-Germain-spilleren.

Det skriver det engelske medie The Sun.

»Det uforklarlige kan ikke forklares. Du lever det,« skriver 52-årige Nadine Goncalves i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun bekræfter forholdet til den unge fyr, der har navnet Tiago Ramos. (Du kan se opslaget nederst i artiklen.)

Neymar sammen med den sin mor, Nadine Goncalves (th.), og den brasilianske sanger Anitta (i midten). Foto: Mauro Pimentel Vis mere Neymar sammen med den sin mor, Nadine Goncalves (th.), og den brasilianske sanger Anitta (i midten). Foto: Mauro Pimentel

Brasilianske Tiago Ramos er dog ikke et hvilket som helst navn i hjemlandet. Han er nemlig en professionel e-sportsudøver, som spiller 'Free Fire', mens han også lever en tilværelse som model.

Tanken om at have fået en ny 'bonusfar', som oven i købet er yngre end fodboldstjernen selv, er dog ikke noget, der har fået Neymar til at rynke på den brasilianske målnæse. Tværtimod.

»Vær glad, mor. Jeg elsker dig,« har den brasilianske fodboldspiller skrevet i en kommentar til morens opslag på Instagram, hvor noget kunne tyde på, at han er glad for at have fået Tiago Ramos, som i flere år har været stor fan af PSG-spilleren, ind i familien.

Nadine Goncalves blev i 2016 skilt fra Neymars far og agent, Wagner Ribeiro, efter 25 års ægteskab.