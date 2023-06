Fodboldspilleren Neymars far, Neymar da Silva Santos, blev torsdag anholdt for miljøkriminalitet.

Det skete efter, at han havde arbejdet på sin søns palæ i den brasilianske by Mangaratiba.

Her var der blevet klaget over Neymar da Silva Santos, hvilket førte til, at det lokale politi anholdte ham, skriver Uol Sport.

Klagen kom efter billeder, der viste, at far Neymar var ved at lave en form for sø i sin søns have, som ville overtræde en række miljømæssige regler.

Operationen, der fik Neymar da Silva Santos anholdt, blev ledet af Mangaratibas kommunale miljøafdeling og politiet.

I forbindelse med anholdelsen kom Neymars far op at skændes med Mangaratibas miljøsekretær, Shayenne Barreto.

Han er efterfølgende blevet løsladt, men har fået en bøde på fem millioner brasilianske real.

Dette svarer til mere end syv millioner kroner.

Neymar da Silva Santos er ikke den eneste, der er havnet i en uheldig situation disse dage.

Også PSG-spilleren Neymar måtte onsdag krybe til korset og indrømme, at han havde været sin kæreste – og moren til sit kommende barn – utro.

Det kan du læse mere om HER.