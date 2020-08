Neymar hylder sammenholdet i PSG efter sejr og siger, at holdet bliver umuligt at slå ud af Champions League.

Paris Saint-Germains brasilianske stjernespiller, Neymar, var hele tiden sikker på, at holdet ville gå videre mod Atalanta.

Det siger han til det franske medie RMC Sport, efter at PSG med to mål i overtiden sikrede sig en dramatisk 2-1 sejr i kvartfinalen i Champions League onsdag aften.

- Jeg tænkte aldrig på at skulle hjem. Fra start til slut, lige fra opvarmningen, tænkte vi kun på at kvalificere os til semifinalen, siger Neymar.

PSG's sejr kom i hus takket være et mål tre minutter inde i overtiden af indskiftede Eric Maxim Choupo-Moting.

Det skete, få minutter efter at brasilianske Marquinhos reddede det franske hold fra et exit ved at udligne til 1-1 i det sidste minut.

- Vi vidste, at bolden kunne ankomme. At vi selv efter udligningen kunne score endnu et mål, siger Neymar.

Nu venter der PSG en semifinale på tirsdag mod enten tyske RB Leipzig eller Atlético Madrid fra Spanien. Det er første gang, at holdet er i semifinalen i Champions League siden 1995.

- Intet kan få mig til at stoppe med at tænke på, at jeg vil i finalen, siger den 28-årige brasilianer og tilføjer:

- Vi har virkelig et fantastisk hold. Vi er en familie, og vi ved, at vi med den tankegang er umulige at slå ud af turneringen.

/ritzau/AFP