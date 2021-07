Neymar ser ud til at være klar til den nye sæson. Fra top til tå.

For på trods af Brasiliens finalenederlag til Argentina i Copa America søndag aften, må man formode, at fodboldformen lige nu er, hvor den skal være.

Den brasilianske superstjerne ser samtidig ud til at have fået helt styr på frisure-formen til den kommende tid.

I hvert fald har den 29-årige Paris Saint-Germain-stjerne brugt noget af sin ferie på et besøg hos frisøren.

Foto: AMANDA PEROBELLI Vis mere Foto: AMANDA PEROBELLI

Et besøg, hvor valget faldt på en noget anderledes frisure, end hvad brasilianeren ellers tidligere har haft. Det viser et billede, som har floreret vildt på Twitter det seneste døgn.

Du kan se billedet nederst i artiklen.

Neymars valg af frisure har efterfølgende fået internettet til at koge, hvor undrende fodboldfans verden over er røget til tasterne.

Du kan se et udpuk af de mange kommentarer fra Twitter herunder:

'Hvad er der galt med ham?'

'Neymar bør vinde Salon d'Or'.

'Denne mand har brugt mere tid i frisørsaloner end på fodboldbanen'.

'Nudler?'

'Hvis der var en pris for flest forskellige frisure, så ville han vinde sammen med Paul Pogba'.

Hvad fanden er det?'

Neymar har i løbet af sin karriere ofte været et samtaleemne verden over – mest for sine fodboldevner, men også for sine mange frisurer gennem tiden.

Hvorvidt det bliver brasilianerens foretrukne hårmode den kommende sæson, vil tiden vise. Den franske Ligue 1-sæson starter nemlig først 8. august.