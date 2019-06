Anklage om voldtægt og undersøgelse for it-kriminalitet afholder ikke Neymar fra at spille Copa America.

Selv om fodboldstjernen Neymar i øjeblikket er anklaget for voldtægt, så stiller Paris Saint-Germain-stjernen op i Copa America.

Det fastslog præsidenten for Brasiliens Fodboldforbund, Rogerio Caboclo, tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er ingen risiko for, at Neymar ikke stiller op i Copa America. Vi følger sagen tæt, og vi har fuldstændig tillid til Neymar. Vi ved, hvilket menneske og hvilken sportsmand han er, siger præsidenten.

Neymar opholder sig i øjeblikket i Brasilien, hvor Copa America spilles fra 14. juni til 7. juli.

Det sker, mens han i Frankrig står anklaget for at have voldtaget en kvinde.

Ifølge anklageskriftet skulle den 27-årige fodboldspiller i fuldskab have overfaldet kvinden på et luksushotel i Paris. Det skulle være foregået på Sofitel Paris Arc De Triomphe i den franske hovedstad 15. maj.

Efterfølgende lagde Neymar en video på Instagram, hvor han afviste anklagen. Videoen blev dog hurtigt fjernet igen.

I den syv minutter lange video benægtede Neymar at have voldtaget kvinden, mens han også viste beskeder og billeder fra og af kvinden, der anklager ham.

Videoen blev fjernet, da den også indeholdt seksuelt materiale. Den er ifølge nyhedsbureauet AP årsag til, at Neymar også bliver undersøgt for it-kriminalitet af brasiliansk politi.

Neymars far og agent, Neymar da Silva Santos, forklarede mandag, at Neymar mener, at han blev lokket i en fælde.

- Hun ville have ham tilbage på hotellet. Han blev der i 10 minutter og opdagede, at der lå en mobiltelefon og ladede op ved væggen. Men så opdagede han, at den filmede.

- Så angreb hun ham, og han forsøgte at berolige hende, mens de lå på sengen, og sagde, at hun ikke skulle skabe en scene. Herefter forlod hun hotellet, lød det mandag fra Neymars far.