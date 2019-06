Neymar blev skadet i anklen i en testkamp mod Qatar, og det koster ham fire ugers genoptræning, skriver PSG.

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar slipper for en operation, efter at han pådrog sig en ankelskade i en testkamp mod Qatar natten til torsdag dansk tid.

Det skriver angriberens klub, Paris Saint-Germain, på sin hjemmeside.

Neymar har forstrakt et ledbånd i sin højre ankel og skal igennem et genoptræningsforløb. Han forventes at kunne vende tilbage til fodboldbanen om fire uger, skriver klubben.

Skaden betyder dog, at Neymar misser Copa America, der starter næste lørdag.

Den 27-årige angrebsstjerne fra PSG har haft en skadeplaget sæson og nåede kun fire kampe for klubben, siden han i slutningen af april vendte tilbage efter et brud i højre fod.

Der har været en del tumult omkring Neymar siden hans comeback for PSG. Da holdet chokerende tabte pokalfinalen til Rennes, slog brasilianeren ud efter en fan, som provokerede ham.

Det kostede tre spilledages karantæne. En dom, som hans klub dog har appelleret.

Selv om appelsagen endnu kører, valgte Brasiliens landstræner Tite at fratage Neymar anførerbindet på landsholdet på grund af episoden. Det kommer i stedet til at sidde på veteranen Dani Alves.

Neymar er desuden blevet anklaget for voldtægt i Frankrig.

Ifølge anklageskriftet skulle fodboldspilleren i fuldskab have overfaldet en kvinde på et luksushotel i Paris. Det skulle være foregået på Sofitel Paris Arc De Triomphe i den franske hovedstad 15. maj.

Neymar nægter, at det skulle være sket og siger, at han blev lokket i en fælde.

/ritzau/