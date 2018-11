Brasilien vandt 1-0 i London over Uruguay i en testkamp, efter at Neymar sikrede sejren på et straffespark.

Superstjernen Neymar blev mødt af hårdhændet behandling, da Brasilien fredag slog Uruguay 1-0 i en testkamp i London.

Neymar fik dog det sidste ord, da Paris Saint-Germain-stjernen scorede sejrsmålet på et straffespark et kvarter før tid.

Sejren over de sydamerikanske rivaler betyder, at Brasilien er ubesejret i de seneste ti indbyrdes kampe mellem de to lande.

Uruguay vandt senest over Brasilien i 2001.

Brasilien møder Cameroun i en testkamp den kommende tirsdag. Den kamp spilles i Milton Keynes.

Det bliver årets sidste landskamp for Brasilien, der på det seneste har vundet fem testkampe i træk, siden det blev til VM-exit i kvartfinalen i Rusland denne sommer, da Brasilien tabte 1-2 til Belgien.

Brasilien arrangerer Copa America i 2019.

/ritzau/