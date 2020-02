Superstjernen Neymar tacklede for hårdt i tillægstiden, og så blev brasilianeren udvist, da PSG vandt 4-3.

Superstjernen Neymar fik en skidt udgang på opgøret, da Paris Saint-Germain sent søndag trak sig sejrrigt ud af en sand målfest i Paris.

PSG var foran 4-3 hjemme mod Bordeaux og havde lige fået en scoring annulleret af VAR, da Neymar begik et frispark, som blev takseret til en advarsel.

Kort forinden var der blevet begået et frispark mod Neymar, og i den ophedede stemning kastede brasilianeren sig ind i en tackling, som resulterede i det gule kort.

Tidligere i kampen havde brasilianeren fået en advarsel for at brokke sig, og dermed var der rødt kort og karantæne til Neymar som udgang på opgøret, der ellers så ud til at skulle handle om en målfest.

Bordeaux kom foran 1-0 efter 18 minutter, men syv minutter senere udlignede Edinson Cavani, og forsvarsspilleren Marquinhos bragte PSG foran 2-1 i første halvlegs tillægstid.

Det lignede dermed en pauseføring, men dybt inde i tillægstiden udlignede Bordeaux til 2-2.

I anden halvleg sørgede Marquinhos for 3-2, inden Kylian Mbappé scorede til 4-2.

Så virkede kampen afgjort, men gæsternes Ruben Pardo reducerede og skabte spænding syv minutter før tid, da han hamrede bolden i mål på et drøn af et langskud.

I slutfasen øgede indskiftede Mauro Icardi i første omgang til 5-3, men scoringen blev annulleret, og så fulgte slutfasen, hvor Neymar så rødt.

PSG er suverænt på førstepladsen med 65 point efter 26 runder. Marseille følger efter på andenpladsen med 52 point.

/ritzau/