Neymar og Barcelona kan se frem til endnu en retssag, efter at Neymar senest har sagsøgt sin tidligere klub.

Endnu en retssag mellem fodboldstjernen Neymar og storklubben FC Barcelona er på vej.

Senest har Neymar for et par uger siden således sagsøgt Barcelona.

Det skriver den spanske avis El Mundo fredag ifølge AFP, der også har fået nyheden bekræftet.

Den brasilianske superstjerne mener, at Barcelona skylder ham 3,5 millioner euro (cirka 26 millioner kroner) i manglende lønudbetaling.

El Mundo skriver, at beløbet er en del af Neymars løn i Barcelona for juli i 2017, som altså ikke blev udbetalt for mere end to år siden.

Brasilianeren skiftede i august samme år til Paris Saint-Germain, som betalte Barcelona cirka 1,65 milliarder kroner for Neymar.

Mindre end et år forinden forlængede Neymar ellers sin kontrakt med Barcelona frem til 2021. Ved den lejlighed blev parterne enige om, at Neymar skulle have omkring 64,4 millioner euro som betaling for at forlænge kontrakten.

Ifølge El Mundo har Neymar tidligere sagsøgt Barcelona for ikke at have udbetalt de cirka 480 millioner kroner.

Fodboldstjernen skulle være af den opfattelse, at Barcelona har holdt julilønnen fra 2017 tilbage, fordi Neymar lagde sag an for at få sin enorme bonus.

En domstol i Barcelona har tidligere afhørt begge parter i tvisten om bonusudbetalingen, men der er endnu ikke truffet en afgørelse i sagen.

Barcelona har tidligere oplyst, at klubben allerede har betalt Neymar 20,75 millioner euro (cirka 155 millioner kroner) af den aftalte bonus.

Det skete, inden Neymar skiftede til PSG, men efter klubskiftet i sommeren 2017 har Barcelona ikke udbetalt resten af beløbet.

Det resulterede tidligere i et cirkus af søgsmål mellem parterne.

Neymar sagsøgte således Barcelona for at få resten af bonusbeløbet, mens klubben svarede igen og sagsøgte Neymar for at få de cirka 155 millioner kroner, som altså allerede var udbetalt, tilbage.

I Barcelona har man flere gange oplyst, at man ikke mener, at Neymar har ret til bonusbeløbet, da han ikke opfyldte sin kontrakt i klubben.

