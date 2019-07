Neymars sommerferie er slut. Brasilianeren har tilsluttet sig PSG's træningslejr, skriver franske medier.

Den brasilianske superstjerne Neymar er mandag mødt ind til sæsonforberedelserne i den franske storklub Paris Saint-Germain (PSG).

Det skriver flere franske medier ifølge nyhedsbureauet AFP. Blandt medierne er avisen Le Parisien.

PSG påbegyndte allerede sæsonforberedelserne i sidste uge, og til klubbens store undren var Neymar ikke mødt op, hvilket ellers var aftalt.

På klubbens hjemmeside kritiserede PSG brasilianerens pjækkeri.

Efterfølgende udtalte sportsdirektør Leonardo, at klubben var lydhør over for at sælge superstjernen, der er sat i forbindelse med et skifte tilbage til FC Barcelona.

Neymar har været i hjemlandet Brasilien over sommeren. På grund af en skade var han ikke med til at vinde Copa America, det sydamerikanske fodboldmesterskab.

Ifølge Neymar blev han i Brasilien i længere tid for at være med i en velgørenhedsturnering, han selv havde arrangeret.

/ritzau/