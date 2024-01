Neymar sendte chokbølger gennem sociale medier, da han dukkede op til fodboldlegenden Romarios fødselsdag.

Den brasilianske superstjerne var nærmest ikke til at kende på billeder, der spredte sig med lynets hast – og det lignede, at han har taget adskillige kilo på. Men nu slår Neymar igen – og det er ikke for sarte sjæle.

I en video på Instagram løfter Al-Hilal-spilleren – der lige nu er langtidsskadet og næppe kommer til at spille fodbold de kommende måneder – op i trøjen og sender en sviner til sine kritikere.

Du kan se videoen i bunden af artiklen. Herunder kan du se billedet, der antændte rygterne om den 31-årige fodboldspillers overvægt.

Congratulations on your retirement, Neymar pic.twitter.com/iNI7QQUrct — Adjor (@thekingadjor) January 28, 2024

»Dagens træning. Overvægt ja, men tyk? Det tror jeg ikke,« siger Neymar, mens han altså løfter op i sin trøje.

Sidst i det korte klip hiver han langemand frem, samtidig med han sender en tilsvining afsted.

»S*t her, haters! Find jer i det eller flip ud!«

Siden ovenstående billede begyndte at florere på sociale medier har flere spekuleret i, om visse billeder af Neymar fra fødselsdagsfesten er manipulerede.

Én ting er dog sikkert: Neymar har været skadet siden en landskamp med Brasilien midt i oktober.

Hurtigt stod det klart, at han overrev sit korsbånd i knæet, og at han derfor stod foran en meget lang skadespause.

I øjeblikket genoptræner han for at blive skaden kvit.