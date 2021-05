En absurd løgn.

Sådan beskriver fodboldstjernen Neymar den forklaring, som tøjgiganten Nike har givet som årsag til bruddet mellem parterne i august 2020.

I et opslag på Instagram tager han skarpt afstand fra beskyldninger om, at han ikke ville bidrage til efterforskningen af en sag om et muligt overgreb på en Nike-ansat.

»At sige, at min kontrakt blev ophævet, fordi jeg ikke bidrog til efterforskningen, er en absurd løgn.«

»Jeg fik ikke mulighed for at forsvare mig selv. Jeg fik end ikke mulighed for at finde ud af, hvem personen, jeg angiveligt skulle have krænket, er. Jeg kender hende ikke engang. Jeg har aldrig haft nogen form for forhold eller kendskab til denne person,« skriver han.

Nike oplyste natten til fredag dansk tid i en pressemeddelelse, at en hændelse skulle have fundet sted i 2016, og Nike blev gjort opmærksom på sagen i 2018.

En undersøgelse af sagen har ikke ført til en endelig konklusion.

»Det ville være upassende for Nike at komme med en anklagende udtalelse uden at kunne levere fakta til at støtte den,« skrev Nike, som dog er "meget foruroliget" over de beskyldninger, der er blevet fremsat.

Den amerikanske avis The Wall Street Journal skrev om historien, inden Nike kom med en officiel begrundelse.

Avisen skrev baggrund af anonyme kilder og dokumenter, at den Nike-ansatte i 2016 fortalte både venner og kolleger, at Neymar havde forsøgt at tvinge hende til oralsex på et hotelværelse.

Det skete ifølge avisen, mens den ansatte var i New York City for at hjælpe med koordineringsopgaver for Neymar og folk omkring ham.

29-årige Neymar er en af verdens bedste fodboldspillere. Han blev i 2017 solgt til storklubben Paris Saint-Germain.

Prisen var 222 millioner euro, hvilket svarer til 1,65 milliarder kroner.

Tidligere i maj forlængede han kontrakten med klubben frem til 2025.