Den brasilianske verdensstjerne antyder, at detaljerne om en kontraktforlængelse med PSG er faldet på plads.

Den brasilianske fodboldspiller Neymar mere end antyder, at han er klar til at forlænge sin kontrakt med Paris Saint-Germain.

Det skriver ESPN Brazil, efter at holdet tirsdag aften sendte Bayern München ud af Champions League.

Fodboldstjernens kontrakt med det parisiske mandskab står til at udløbe i næste sæson, og han har flere gange været rygtet til andre adresser. Men han er tilsyneladende klar til at blive længere.

- Det (en kontraktforlængelse med PSG) er ikke længere et problem. Jeg føler mig selvsagt meget tilpas og hjemme hos PSG. Jeg føler mig mere glad, end jeg var før, siger han til mediet.

Den 29-årige brasilianer er ikke den eneste PSG-stjerne, der har været rygtet væk fra klubben.

Også Kylian Mbappés kontrakt udløber i 2022, og der har været snak om, at VM-vinderen kunne finde på at søge andre græsgange.

PSG's præsident, Nasser al-Khelaifi, siger dog, at hverken Neymar eller Mbappé har nogen grund til at forlade klubben, efter at holdet tirsdag kvalificerede sig til sin anden Champions League-semifinale i træk.

- Neymar og Kylian har ingen undskyldninger for at smutte. Vi har virkelig alt, der skal til for at vinde alle turneringer, siger han til det franske medie RMC Sport ifølge Goal.com.

Neymar har spillet for Paris Saint-Germain siden 2017, mens Mbappé kom til året efter.

Parisianerne skal i semifinalen i Champions League op imod enten Manchester City eller Borussia Dortmund.

De to hold støder sammen i anden kamp af deres kvartfinaleopgør onsdag.

/ritzau/