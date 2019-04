De unge skal lytte mere og tale mindre.

Efter PSG's pokalnederlag til Rennes var Neymar ude med en kritik rettet mod sine yngre holdkammerater. Kritikken gik på, at de unge PSG-spillere fremover skal udvise mere respekt til trænere og erfarne spillere, end tilfældet er nu.

»Sommetider når en mere erfaren spiller snakker, svarer de igen. Når træneren snakker, svarer de igen. Det er ikke sådan, et hold vil nå langt. Vi er mere erfarne, så de er nødt til at respektere os mere og lytte mere. Det samme gjorde jeg, da jeg selv startede,« udtalte Neymar til den fremmødte presse oven på nederlaget.

Og samtidig mener Neymar, at de unge spillere er nødt til at ændre opførsel.

Neymar er ikke just imponeret over sine yngre holdkammerater. De skal udvise mere respekt. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere Neymar er ikke just imponeret over sine yngre holdkammerater. De skal udvise mere respekt. Foto: MARTIN BUREAU

»Vi er nødt til at være mere som mænd i omklædningsrummet og mere som et hold. Jeg ser mange unge spillere, der mangler mere øre end mund. De skal lytte mere, end de snakker,« lød det fra Neymar.

Hvilke spillere Neymar specifikt henviser til, nævner han ikke i interviewet.

Det var ikke kun med den ovenstående kommentar, at Neymar gjorde sig bemærket efter kampen.

Han kom nemlig i særdeles modvind på grund af et optrin, hvor han slog ud efter en fan.

Neymar scorede to mål i pokalfinalen lørdag aften - først i den ordinære spilletid og efterfølgende i straffesparkskonkurrencen. Foto: IAN LANGSDON Vis mere Neymar scorede to mål i pokalfinalen lørdag aften - først i den ordinære spilletid og efterfølgende i straffesparkskonkurrencen. Foto: IAN LANGSDON

Situationen opstod, da brasilianeren var på vej op ad trapperne på Stade de France for at få sin sølvmedalje. Neymar blev tilsyneladende så provokeret af en tilskuer, der stod og filmede ham med en mobiltelefon.

Det førte til, at Neymar først hev fat i mandens telefon, som han tvang ned mod jorden. Det udløste en kort ordudveksling, hvorefter Neymar slog ud efter den mandlige tilskuer.

PSG-spilleren Moussa Diaby fik dog hurtigt Neymar til at gå videre op ad trapperne, inden det eskalerede yderligere. Men situationen gik ikke uset hen og er siden blevet omtalt flittigt på de sociale medier.

PSG tabte overraskende pokalfinalen til Rennes efter straffesparkskonkurrence.