PSG-stjernen Neymar er ud over sine dribleevner kendt for et varmt temperament, og det kogte over lørdag.

I en absolut topkamp mellem nummer et og to fik Lille slået PSG med 1-0 på udebane, så den parisiske storklub nu er tre point efter førerholdet, men det var ikke det mest dramatiske, der skete i topopgøret.

Neymar havde mange kampe i kampen mod Lilles portugisiske Tiago Djalo, og de to spillere endte begge med at få røde kort i kampens slutning. Du kan se situationen øverst i artiklen.

Og som om det ikke var nok, gik Neymar sågar også til angreb på Tiago Djalo i spillertunnelen.

Neymar fik rødt kort i kampen mod Lille. Foto: BENOIT TESSIER

Kameraer har opfanget situationen, og det er tydeligt, at det er Neymar, der skubber til Tiago Djalo og vil provokere ham til en infight.

Heldigvis var der en masse security-folk til stede, så de fik stoppet de to spillere i at komme yderligere op at toppes.

Du kan se situationen her:

Neymar and Djalo have a fight in the tunnel during the PSG & Lille football match pic.twitter.com/Xptluo6BzP — Everything Sports (@CompleteSports0) April 3, 2021

Der resterer syv runder i Ligue 1.