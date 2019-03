Neymar havde ikke kun én, men to skader under VM sidste sommer, fortæller han i interview med tv-station.

Under sidste års VM i fodbold i Rusland var den brasilianske fodboldstjerne Neymar et stykke fra sit sædvanlige topniveau.

Det er tidligere kommet frem, at det blandt andet skyldtes en skade på hans femte mellemfodsknogle i højre fod.

Men nu afslører angriberen i et interview med tv-stationen TV Globo, at der også var en anden skade, der drillede.

- Ud over mellemfodsknoglen havde jeg også ankelproblemer. Jeg rev et ligament over, og genoptræningen var værre på grund af det.

- Det er meget irriterende med anklen. Det tager lang tid at komme tilbage til normalen, siger han.

Brasilien blev ved VM slået ud af Belgien i kvartfinalen.

Paris Saint-Germain-spilleren er i øjeblikket i Brasilien, hvor han er ved at genoptræne efter en ny skade på mellemfodsknoglen i højre fod, der brød op igen i januar.

Han forventes at vende tilbage til banen til april.

På sociale medier har Neymar offentliggjort videoer af sig selv, der danser til en fest i Salvador, og det har medført kritik fra flere sider om, at han ikke tager sin genoptræning alvorlig. Men det afviser angriberen.

- Når folk siger, at Neymars liv uden for banen har problemer for hans liv på banen. Nej. I er helt forkert på den. Det giver ingen problemer for ham overhovedet.

- Jeg er en mand, der tager vare på mig selv. Jeg ved, hvornår jeg kan gå ud, siger han.

