Fodboldstjernen Neymar kan se frem til tre spilledages karantæne i Champions League.

Det besluttede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag, skriver flere nyhedsbureauer.

Neymars temperament var fyr og flamme, efter at Manchester United i returkampen i ottendedelsfinalen i denne sæson sendte Neymars franske klub, Paris Saint-Germain, ud af turneringen.

- De satte fire personer, der ikke har forstand på fodbold, til at se på det i slow motion.

Sådan skrev Neymar på Instagram, efter at han havde overværet kampen fra sidelinjen på grund af en skade.

Brasilianeren fremsatte også nogle bandeord i retning af dommerne i kølvandet på en hektisk afslutning på kampen, som betød, at Manchester United vandt 3-1 og dermed gik videre på reglen om udebanemål.

Det afgørende mål blev scoret i kampens overtid, da Uniteds Marcus Rashford omsatte et straffespark til scoring.

Straffesparket blev dømt efter brug af videosystemet VAR.

Neymar er ved at være tilbage for fuld styrke, efter at en skade har holdt verdensstjernen ude i tre måneder.

I forbindelse med sagen mod Neymar, udtalte PSG-træner Thomas Tuchel tidligere, at han ikke mente, at Neymar skulle straffes.

Ifølge Tuchel skyldtes det, at Neymar fremsatte sin kritik i et ophidset øjeblik.

PSG er allerede kvalificeret til næste sæsons udgave af den prestigefulde turneringen, da klubben har sikret sig det franske mesterskab.

I juni i fjor blev den italienske målmand Gianluigi Buffon tildelt tre spilledages karantæne efter sin kritik af en dommer, som faldt efter et dramatisk kvartfinaleopgør i Champions League mellem Real Madrid og Juventus.

Serge Aurier var ifølge AFP den første spiller, der modtog karantæne fra Uefa for kommentarer fremsat på sociale medier. Det skete i 2015, da Serge Aurier spillede for PSG.

Neymar forventes at være spilleklar, når PSG lørdag spiller fransk pokalfinale mod Rennes.

