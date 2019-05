Neymar mister anførertjansen for Brasilien efter en batalje med en fan til pokalfinalen i Frankrig.

Den 27-årige verdensstjerne Neymar får frataget anførerbindet for Brasiliens landshold til det kommende Copa America.

Det meddeler det brasilianske fodboldforbund (CBF) i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Beslutningen sker på baggrund af, at Neymar i forbindelse med klubbens chokerende nederlag til Rennes i den franske pokalfinale slog ud efter en provokerende fan, da Paris Saint-Germain-spillerne var på vej op for at modtage sølvmedaljerne på tribunen.

Neymar blev informeret af Brasiliens landsholdstræner, Tite, 25. maj.

I stedet bliver det den 36-årige veteran med 107 landskampe Daniel Alves, der skal bære anførerbindet.

Copa America skal spilles i Brasilien fra 14. juni til 7. juli.

Brasilien er i gruppe med Bolivia, Venezuela og Peru.

/ritzau/